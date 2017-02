VIDÉO - Prise en main du LG G6 : un écran plus grand, pas plus imposant

publié le 27/02/2017 à 08:30

Un plus grand écran mais pas un plus grand téléphone. Pour rebondir après l'échec de son G5 modulaire innovant mais boudé par le public l'an passé, LG est revenu à une recette plus classique cette année, tout en s'autorisant un format inédit. La veille de l'ouverture au public du Mobile World Congress de Barcelone, dimanche 26 février, le constructeur coréen a présenté à la presse un G6 à l'ergonomie et à l'esthétique plus en phase avec les standards du secteur.



Exit le chapelet d'accessoires connectés et le design intriguant du G5. Le G6 revient à un design métallique plus compact et plus solide. Son principal attrait est son écran ultra large "Full Vision". Pour lever les freins des consommateurs à l'adoption des grands smartphones, LG propose une dalle IPS de 5,7 pouces de diagonale dans un format aussi compact qu'un appareil de 5,2 pouces.

Cette occupation optimisée de la face avant du smartphone est rendue possible par la réduction des tranches autour de l'écran. Le résultat donne un écran au ratio étonnant de 18:9, "comme au cinéma", selon LG. Le téléphone tient dans la main, rentre dans la poche et toutes les fonctions s'atteignent facilement sans se contorsionner.

Double capteur photo

À défaut de pouvoir s'équiper du dernier processeur de Qualcomm Snapdragon 835, dont Samsung s'est offert l'exclusivité pour le Galaxy S8, le LG G6 est propulsé par une puce Snapdragon 821, moins récente, mais épaulée par 4 Go de mémoire vive et 32 ou 64 Go de stockage selon le modèle choisi. Certifié IP68, il résiste à l'eau et la poussière. Sa batterie de 3300 mAh doit pouvoir tenir une journée entière en usage polyvalent.



Smartphone haut de gamme oblige, le G6 hérite aussi d'un double capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière, composé d'une optique classique et d'un grand angle. On retrouve une caméra 5 mégapixels à l'avant capable de filmer en Full HD et de réaliser des selfies de groupe. Le G6 est aussi l'un des premiers smartphones à embarquer l'assistant intelligent de Google Assistant, capable de répondre à des requêtes contextualisées mais seulement disponible en anglais et en allemand pour l'instant.



Décliné en trois coloris gris, blanc et noir, le LG G6 sortira en France au cours du mois d'avril à un prix d'environ 750 euros.