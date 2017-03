VIDÉO - Huawei P10, un nouveau challenger pour l'iPhone

publié le 11/03/2017 à 10:00

Leader des télécoms chinois et troisième vendeur mondial de smartphones l'an dernier, Huawei a levé le voile au Mobile World Congress de Barcelone sur ses deux derniers appareils haut de gamme, le P10 et le P10 Plus, deux smartphones aux faux airs d'iPhone bien décidés à lui faire de l'ombre. L'objectif avoué de Huawei est de supplanter Apple et Samsung au sommet de la téléphonie mondiale dans les deux prochaines années.



Le fabricant chinois a mis en place pour cela une stratégie agressive consistant à multiplier les références afin d'occuper tous les segments du marché, de l'entrée de gamme avec Honor, au premium avec les séries Mate et P. Le P10 emprunte un peu aux deux à la fois. Plus compact que le Mate 9, il hérite de ses finitions métalliques et perpétue le partenariat avec Leica du P9 pour la photo.

Un double capteur photo efficace

Avec ses courbes arrondies et son lecteur d'empreinte digitale ramené sur la face avant, le P10 affiche une troublante ressemblance avec le dernier iPhone, surtout dans son coloris noir mat. Mais il se démarque avec son double capteur photo (une fonction seulement disponible sur l'iPhone 7 Plus) censé faire d'aussi bons portraits à l'avant qu'à l'arrière.

Signé Leica, ce dernier comprend une optique monochrome à 20 mégapixels pour les clichés en noir et blanc et une autre à 12 mégapixels pour la couleur. Le résultat donne des photos de grande qualité en journée, un peu moins en basse luminosité. La fonction flou d'arrière-plan n'est pas aussi précise qu'escompté en selfie. À noter l'ajout d'un zoom hybride permettant de zoomer dans l'image deux fois sans perdre en qualité.

Une nouvelle façon d'utiliser un smarpthone Android

L'une des principales innovations du P10 est le retour du bouton physique tactile en façade. Huawai lui a donné de nouvelles attributions qui renouvellent la façon dont on utilise un smartphone Android. Exit les trois boutons virtuels habituels propres au terminaux mobiles pilotés par le logiciel de Google.



En plus des tâches habituelles de retour à l'écran d'accueil et de lecteur d'empreinte digitale, le bouton central fait aussi office de bouton retour et peut lancer le mode multitâche. Un fonctionnement beaucoup plus intuitif à l'usage que les boutons virtuels qui pourrait pousser les utilisateurs d'iPhone à reconsidérer l'ergonomie de la concurrence.

Plus accessible que la concurrence

Le P10 est équipé d'un écran Full HD LCD de 5.1 pouces au rendu lumineux et aux contrastes satisfaisants. Il ne bénéficie pas de l'écran 2K du P10 Plus, une innovation un peu fantaisiste car la différence avec un écran full HD est difficile à faire à l’œil nu. Sous le capot, la puce Kirin 960 et ses 4 Go de mémoire vive offrent de très bonnes performances, sans ralentissement notable.



L'interface Android Nougat est vernie d'une surcouche Emui maison personnalisable. Huawei a gonflé l’autonomie de la batterie (3.200 mAh) qui tient sans problème une journée en utilisation soutenue avec une charge rapide d’une demi-heure.



Vendu 649 euros sans abonnement avec 64 Go de mémoire et un port microSD acceptant les cartes jusqu’à 256 Go, le Huawei P10 est plus accessible que la concurrence haut de gamme. Mais il bénéficie seulement de la certification IP55, ce qui signifie qu’il est protégé contre les jets d’eau mais qu’il n’est pas submersible, quand ses rivaux résistent désormais presque tous à une immersion jusqu'à un mètre de profondeur. Le P10 est disponible en précommande le 10 mars et s'affichera en boutique à partir du 24 mars.