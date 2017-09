iPhone 8, iPhone X : suivez la keynote en direct depuis le campus Apple

publié le 12/09/2017 à 13:45

Avec un nouveau quartier général à inaugurer et le dixième anniversaire de l'iPhone à célébrer, le menu de la keynote de rentrée d'Apple s'annonce pour le moins copieux cette année. La marque à la pomme présente ses nouveautés ce mardi 12 septembre à Cupertino, en Californie. Le groupe investit pour la première fois l'auditorium Steve Jobs, une enceinte cylindrique ultramoderne d'un millier de places située à deux pas du nouveau campus géant de la société, l'Apple Park.



L'esprit du cofondateur emblématique d'Apple sera bien présent aux côtés de Tim Cook, son successeur, qui aura à coeur de démontrer sa capacité à innover. Trois nouveaux iPhone sont attendus : les iPhone 8 et 8 Plus, versions améliorées de la dernière génération, et un iPhone X inaugurant un large écran tactile OLED bord à bord et un nouveau système de reconnaissance faciale en remplacement de l'actuel lecteur d'empreintes digitales Touch ID.

Ce n'est pas tout. Apple devrait également dévoiler une version 4G de l'Apple Watch capable de fonctionner sans l'iPhone, une Apple TV 4K HDR ainsi que la date de sortie de la nouvelle mise à jour iOS 11. Des détails sur l'outil de réalité augmentée ARKit et l'enceinte musicale intelligente HomePod sont aussi pressentis. L'événement est à suivre en direct sur RTL Futur dès le début d'après-midi avec notre envoyé spécial à Cupertino.

Suivez la keynote d'Apple en direct

17h30 - En route ! Notre journaliste RTL Futur est à Cupertino, en chemin pour l'Apple Park, tout nouveau campus de la marque à la pomme.

On approche du nouveau campus d'Apple #appleevent pic.twitter.com/PvW5gKFWhk — RTL Futur (@rtl_futur) 12 septembre 2017

16h15 - Pensez-y : l'annonce d'un nouvel iPhone représente le moment idéal pour revendre le sien, car les prix de reprise deviennent un peu plus intéressants face à l'arrivée d'un nouvel appareil sur le marché.



15h15 - Dans la foulée de la conférence sera aussi déployée la nouvelle mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone : iOS 11.



14h45 - Découvrez en vidéo les nouveautés des prochains iPhone, les smartphones les plus attendus de l'année.



14h00 - iPhone X, Face ID, animojis... Les dernières rumeurs avant la keynote d'Apple qui démarre ce soir à 19 heures, heure de Paris.



13h30 - La keynote, figure imposée de la communication d'Apple. Popularisée par Steve Jobs, la keynote marque tous les ans le point culminant d'une campagne de lancement savamment orchestrée, mêlant culte du secret et suspense méticuleusement calibré.



13h00 - Bienvenue dans notre live. Les annonces sont à suivre à partir de 19 heures, heure de Paris.