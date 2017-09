Les trois iPhone (X, 8 et 8 Plus) présentés à la keynote du 12 septembre 2017.

publié le 12/09/2017 à 23:48

Dans sa fiche technique, Apple annonce d'emblée la couleur. "Avec l'iPhone X, l'appareil se confond avec l'écran". Ce nouveau smartphone événement a, en effet, la particularité d'avoir un écran Super Rétina de 5,8 pouces, plus grand que celui de l'iPhone 8 Plus (5,5 pouces) et 8 (4,7 pouces).



En revanche, les dimensions de l'iPhone X sont moins impressionnantes que celles de l'iPhone 8 Plus. Le dernier né de la marque à la pomme mesure 14,36 cm de hauteur contre 15,84 cm pour le 8 Plus. L'ordre de grandeur est le même pour la largeur : 7,09 cm de largeur pour le "X" contre 7,81 cm pour le 8 Plus. L'iPhone X est un poil plus épais, 0,77 cm contre 0,75 cm, mais plus léger (174 g contre 202 g).

L'iPhone X aura une structure en verre comme ses deux frères, le 8 et le 8 Plus. Il aura également la possibilité d'afficher de l'HDR 10, un standard de très haute qualité. Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d'iPhone, "va ouvrir la voie de la technologie pour la prochaine décennie" et constitue "la plus grande avancée depuis l'iPhone original" lancé en 2007, a affirmé Tim Cook le PDG du groupe.



Dites bonjour au futur. iPhone X. — Apple (@Apple) 12 septembre 2017

Déverrouillé par reconnaissance faciale

Le bouton d'accueil et le capteur d'empreintes digitales Touch ID font les frais de l'allongement de l'écran, poussant Apple à introduire de nouveaux gestes (glisser le doigt de bas en haut pour revenir à l'écran d'accueil) et un nouveau système de protection. L'écran de l'iPhone X se déverrouille par reconnaissance faciale, via le système Face ID qui reconnaît le visage de son propriétaire.

Son module photo constitué d'une double caméra 12 mégapixels bénéficie d'un nouveau scanner 3D. Conjugué aux performances de la puce A11 Bionic, l'iPhone X est taillé pour la réalité augmentée, une technologie permettant de superposer des éléments virtuels dans un plan réel. L'iPhone X accueille aussi de nouveaux emojis animaux basés sur les mimiques et la voix de l'utilisateur. Il pourra se recharger sans-fil sur un support à induction.



L'iPhone X coûtera en France 1159 euros dans sa version 64 Go et 1359 dans sa version 256 Go. Les précommandes seront ouvertes le 27 octobre pour des premières livraisons le 3 novembre.