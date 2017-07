L'iPhone 8 abandonnerait le lecteur Touch ID pour la reconnaissance faciale

publié le 04/07/2017 à 20:54

Quatre ans après l'avoir introduit par l'intermédiaire du bouton Home de l'iPhone 5s, Apple pourrait sonner le glas de son capteur Touch ID. Touch ID est un capteur capacitif de détection d’empreintes digitales analysant le doigt avec une précision de 500 pixels par pouces et un angle de fonctionnement à 360 degrés pour l’identifier dans toutes les positions. Cette technologie permet de déverrouiller un iPhone en appliquant simplement son doigt sans avoir à taper un code PIN fastidieux. Elle permet aussi de régler des achats en ligne et a gagné le clavier du dernier MacBook Pro fin 2016.



Selon les dernières prédictions de Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de KGI Securities, la maque à la pomme aurait renoncé à intégrer un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de l'iPhone 8 cette année. Cet abandon serait le fruit des difficultés rencontrées par la société californienne pour développer une technologie d'identification biométrique capable de se loger sous la vitre avant de l'iPhone censé célébrer le dixième anniversaire de la sortie du premier modèle.

Une technologie pas encore au point

À deux mois de la traditionnelle keynote de septembre d'Apple, les analyses convergent vers le fait que cet iPhone anniversaire devrait proposer une surface d'affichage tactile plus grande, on parle de 5,8 pouces, sans augmenter pour autant la taille de l'appareil, toujours 4,7 pouces. L'écran serait alors composé d'une surface d'affichage utile de 5,15 pouces et d'une bande inférieure tactile affichant un bouton home et des touches de navigation virtuels.

Tout l'enjeu pour Apple est donc de parvenir à intégrer un capteur capacitif sous cette bande tactile. Il y a quelques jours, le fabricant de processeurs Qualcomm a présenté à Shanghai une solution de reconnaissance de ce type. Mais la technologie est encore trop imprécise pour espérer être fonctionnelle et généralisée avant le début d'année 2018. Et Apple n'aurait pas l'intention de reporter la production de l'iPhone 8.

> Vivo Under Display Fingerprint Scanning Solution

La reconnaissance faciale à la place

Il y a quelques mois, Samsung a buté sur un obstacle similaire. Faute de parvenir à développer une technologie de reconnaissance d'empreinte sous l'écran à temps pour le lancement du Galaxy S8, le constructeur sud-coréen a déporté le lecteur au dos de son dernier modèle. Ce positionnement moins ergonomique, accueilli très froidement par la presse spécialisée et les consommateurs, présente le désavantage de ne pas pouvoir déverrouiller l'appareil lorsqu'il est posé sur une table. Apple n'envisagerait ni cette issue, ni la possibilité de placer le capteur sur un bouton situé sur la tranche, comme les derniers Xperia de Sony.

À défaut de capteur Touch ID, Apple pourrait proposer un nouveau moyen d'identification biométrique de reconnaissance faciale. Le géant californien serait en train de finaliser une technologie permettant de déverrouiller l'iPhone et d'identifier l'utilisateur pour régler des paiements avec Apple Pay. Selon Bloomberg, il s'agirait d'un scanner 3D intégré au module photo capable de reconnaître le propriétaire de l'iPhone en réalisant un modèle tridimensionnel de son visage. La firme de Cupertino devra cependant éviter que sa technologie soit aussi facile à duper que celle embarquée par le dernier Galaxy S8 qu'une simple photo imprimée sur papier permettait de déverrouiller.