Apple : iPhone 8, 8 Plus, X, nouveautés... Ce qu'il faut retenir de la keynote

publié le 12/09/2017 à 22:01

Pour célébrer le dixième anniversaire de la sortie de l'iPhone, Apple a organisé mardi 12 juillet la Keynote de rentrée. La marque à la pomme a présenté ses nouveautés ce mardi 12 septembre à Cupertino, en Californie. Le groupe a investi pour la première fois l'auditorium Steve Jobs, une enceinte cylindrique ultramoderne d'un millier de places située à deux pas du nouveau campus géant de la société, l'Apple Park.



Le PDG de la marque, Tim Cook, a présenté les détails des nouveaux modèles, du prix à la date de vente, en passant par les innovations techniques.

Trois nouveaux iPhone ont été dévoilés : les iPhone 8 et 8 Plus, versions améliorées de la dernière génération, et un iPhone X. Autres nouveauté : les améliorations techniques de l'Apple Watch, qui pourra dorénavant détecter les anomalies cardiaques.

L'iPhone X a un écran OLED

Le très attendu modèle "X", marquant les dix ans du produit-phare de la marque américaine, sera vendu à partir de 999 dollars. Selon Le Figaro, l'iPhone X coûtera en France 1159 euros dans sa version 64 Go et 1359 dans sa version 256 Go.



L'iPhone "X", dont la façade avant est entièrement recouverte par l'écran et qui se déverrouille par reconnaissance faciale, sera vendu à partir du 27 octobre pour des livraisons début novembre.

L'iPhone X introduit de nouveaux gestes plus intuitifs https://t.co/yojggeuzPg pic.twitter.com/we7IRcnrMk — RTL Futur (@rtl_futur) 12 septembre 2017

Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d'iPhone, "va ouvrir la voie à la technologie pour la prochaine décennie" et constitue "la plus grande avancée depuis l'iPhone original" lancé en 2007, a affirmé Tim Cook.



Comme attendu, l'écran est de technologie OLED, qui offre une image plus nette et plus contrastée. L'iPhone X accueille aussi de nouveaux emojis animaux basés sur les mimiques et la voix de l'utilisateur.

iPhone 8 et 8 plus

L'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus ont été officiellement présentés au public. Les deux nouveaux modèles aux façades de verre seront disponibles le 22 septembre à partir de 699 et 799 dollars respectivement.





Ils ont aussi des capacités de réalité augmentée, qui permet par exemple d'insérer des personnages de jeux ou des statistiques de sport et autres recommandations de restaurants dans un univers réel. "Nos équipes ont travaillé pour faire de l'iPhone le premier smartphone vraiment créé pour la réalité augmentée", a dit M. Schiller à propos des iPhones 8 et 8 Plus.

L'iPhone 8, disponible en gris, argent et rose, embarque une puce A11 Bionic 70% plus rapide que celle de l'iPhone 7. Optimisée, la fonction photo de l'iPhone 8 Plus se dote d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'améliorer la qualité des portraits.

Apple Watch et Apple TV

La montre "la plus rentable au monde devant Rolex", selon Tim Cook, offrira de nouvelles fonctionnalités - grâce à watchOS 4, disponible le 19 septembre - notamment pour la santé et l'entretien de la forme physique.



Elle permettra par exemple de détecter les anomalies cardiaques. La 4G sera bientôt accessible sur l'Apple Watch 3, désormais émancipée de l'iPhone. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 3 est de 399$, soit environ 333€.

Suivi de l'activité repensé, l'Apple Watch pourra détecter les anomalies cardiaques avec watchOS 4, dispo le 19/09 https://t.co/yojggeuzPg pic.twitter.com/RbEjwo6Cyj — RTL Futur (@rtl_futur) 12 septembre 2017

La nouvelle génération de l'Apple TV est née. Elle est compatible avec les contenus en 4K et vidéos HDR. Les films en 4K seront proposés au même prix que les films HD sur iTunes, et les films déjà téléchargés seront mis à jour automatiquement.