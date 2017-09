publié le 14/09/2017 à 08:33

Dans l'ombre de l'iPhone X, ils ont plus d'atouts à faire valoir qu'il n'y paraît. Une cinquantaine de minutes après le début de la keynote, mardi 12 septembre à Cupertino, Tim Cook a ouvert le chapitre réservé à l'iPhone en présentant rapidement l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Une dizaine de minutes plus tard et autant de caractéristiques abordées succinctement, Apple déroulait le tapis rouge à l'iPhone X, l'évolution la plus importante de l'iPhone depuis le premier modèle, annoncé comme le smartphone du futur. Même s'ils ne concentrent pas autant d'innovations de rupture que cet appareil très haut de gamme, les successeurs de l'iPhone 7 méritent pourtant que l'on s'attarde sur eux. Ils sont en effet les meilleurs iPhone du moment pour peu que l'on ne soit pas disposé à s'offrir le smartphone le plus cher au monde.

Les véritables successeurs de l'iPhone 7

Au premier abord, l'iPhone 8 ne tranche pas franchement avec son prédécesseur. Il propose la même taille d'écran de 4,7 pouces, la même déclinaison grand format de 5,5 pouces, est encadré par les mêmes bordures épaisses en haut et en bas et son ergonomie s'articule toujours autour du traditionnel bouton d'accueil principal équipé du lecteur Touch ID. De là à dire qu'il est ringardisé par l'iPhone X et son écran OLED sans bordures, sa reconnaissance faciale Face ID et ses nouveaux gestes intuitifs...

L'iPhone 8 dispose tout de même de plusieurs nouveautés par rapport à l'iPhone 7. En façade déjà, Apple a troqué les finitions en métal de l'iPhone 7 pour un dos en verre permettant au téléphone d'adopter la recharge sans-fil. Comme pour l'iPhone X, il sera possible de recharger l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus en les posant sur un support à induction compatible avec la norme Qi, le standard du consortium Wireless, sans s'encombrer du moindre câble. Ils héritent également de la technologie pour écran True Tone déroulant une palette de couleurs plus large et plus dynamique.

Des iPhone adaptés à la réalité augmentée

Sous le capot ensuite, la puce A10 laisse place au processeur A11 Bionic, comme sur l'iPhone X. Ce nouveau moteur est capable de faire tourner toutes les applications sans ciller et va faire entrer l'iPhone dans l'ère de la réalité augmentée dès le déploiement d'iOS 11 le 19 septembre. Cette technologie ouvre la voie à de nouveaux usages (des jeux plus immersifs, la reconnaissance et la modélisation de personne et d'objets, la mesure de distances) à travers la caméra des smartphones.



Comme l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 Plus bénéficie d'une plus grande autonomie et d'une double caméra. Il hérite aussi d'un mode portrait amélioré à travers la fonction "Portrait Lighting" permettant de sublimer ses clichés en jouant sur l'éclairage et le flou entourant le sujet. L'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus seront disponibles dès le 22 septembre à partir de 809 et 919 euros. Un tarif légèrement supérieur à ceux de l'iPhone 7 et 7 Plus à leur sortie qui reste autrement plus abordable que celui de l'iPhone X.