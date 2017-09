Où acheter l'iPhone 8 le moins cher ?

publié le 17/09/2017 à 11:30

En attendant l'iPhone X, dont les précommandes ouvrent le 27 octobre pour de premières livraisons à partir du 3 novembre, Apple a lancé la commercialisation des iPhone 8 et 8 Plus ce vendredi 15 septembre. Passés en revue rapidement lors de la keynote de la marque californienne, ces deux appareils sont les véritables successeurs de l'iPhone 7 dont ils reprennent le très bon appareil photo 12 mégapixels, voire le double capteur pour la version Plus.



Ils concentrent moins d'innovations inédites que l'iPhone X mais embarquent quelques nouveautés tranchant avec la génération précédente, comme l'intégration de la nouvelle puce Apple A11 Bionic taillée pour la réalité augmentée et l'arrivée de la recharge sans fil, via un support à induction, permise par le nouvel habillage de verre qui recouvre désormais leur face arrière.

Les prix sur le site d'Apple

L'iPhone 8 est proposé sur le site d'Apple à partir de 809 euros avec 64 Go de stockage, un euro de plus que le Galaxy S8 à sa sortie et 40 euros de plus que l'iPhone 7 il y a un an. Compter 979 euros en version 256 Go.

L'iPhone 8 plus est proposé à partir de 919 euros par la marque à la pomme avec 64 Go d'espace de stockage, et 1.089 euros avec 256 Go, soit 40 euros de moins que l'iPhone 7 Plus en version 256 Go il y a un an.



Comme toujours, les prix sont plus élevés qu'aux États-Unis, où les taxes s'ajoutent lors du passage en caisse et diffèrent selon les lois en vigueur dans les différents États.



Free, Sosh et RED moins chers sans engagement

Free Mobile, Sosh et RED by SFR proposent l’iPhone 8 le moins cher si vous ne souhaitez pas vous engager. L'iPhone 8 64 Go est affiché à 779 euros chez Free Mobile et RED by SFR, soit 30 euros d'économie. Le 8 Plus est proposé à 889 euros avec 64 Go, soit toujours 30 euros d'économie.



RED by SFR et Sosh sont à privilégier si vous optez pour la configuration avec 256 Go de stockage. L'iPhone 8 est proposé à 949 euros et l'iPhone 8 plus à 1.059 euros, soit 30 euros d'économie chacun. Free Mobile présente l’avantage de permettre de payer quatre fois sans frais.

SFR le moins cher sur deux ans

Associé à un engagement, l'iPhone 8 est plus avantageux chez SFR. L'opérateur au carré rouge propose l'iPhone 8 64 Go à partir de 279,99 euros en rajoutant 8 euros mensuels pendant deux ans et un forfait série limitée 100 Go à 34,99 euros par mois. Soit un coût total de 1.311, 75 euros sur deux ans. Compter 1.571,75 euros sur deux ans pour l'iPhone 8 Plus 256 Go associé au même forfait.



De son côté, Bouygues propose l'iPhone 8 64 Go à 429,90 euros avec un forfait Sensation 20 Go à 36,99 euros par mois pendant deux ans et un supplément de 8 euros mensuels. Ce qui donne un coût sur deux ans de 1.559,66 euros. L'iPhone 8 plus 256 Go associé au forfait Sensation 20 Go revient à 1.839,66 euros.



Orange propose le mobile à un prix plus attractif mais l'associe à des abonnements plus coûteux. L'opérateur historique propose l'iPhone 8 version 64 Go à partir de 299 euros et l'iPhone 8 Plus 64 Go à partir de 399 euros après un remboursement de 100 euros. Les versions 256 Go sont accessibles à 459 et 559 euros.



Mais ces offres sont conditionnées à la souscription pendant deux ans à l'un des deux forfaits les plus onéreux de l'opérateur, Jet à 54,99 euros mensuels, ou Jet 100 Go à 79,99 euros mensuels. Soit un coût total de 1.619,66 euros pour l'iPhone 8 64 Go avec le forfait Jet 80 et de 1.878,76 euros pour l'iPhone 8 Plus 256 Go avec le même forfait.