publié le 16/02/2017 à 18:33

On connaît la date des prochaines annonces d’Apple. Depuis le début des années 1980, Apple organise au mois de juin sa Worldwide Developers Conference, un meeting réunissant plusieurs jours durant des développeurs de l’écosystème applicatif de la marque à la pomme.



Contrairement aux célèbres keynotes, essentiellement tournées vers la présentation des nouveaux produits du groupe, la WWDC est l’occasion de mettre en avant les nouveautés logicielles. Elle est tous les ans le théâtre de la présentation des prochaines versions d’iOS et de macOS.

Apple a annoncé la date de la 28e conférence WWDC qui se tiendra du 5 au 9 juin au Mc Enery Convention Center de San José. La firme de Cupertino délaisse cette année San Francisco où se sont déroulées les dernières éditions, au profit d’un espace situé à quelques encablures du futur campus du groupe, dont la fin des travaux approche à grands pas.

Une véritable refonte de Siri ?

Quelques jours après la présentation d’Android 8, Tim Cook devrait profiter du discours d’ouverture pour annoncer les prochaines nouveautés d’iOS 11, le système d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad. Apple sera notamment scruté sur sa capacité à améliorer son assistant virtuel Siri en implémentant une intelligence artificielle digne de ce nom dans l’iPhone afin de rivaliser avec l’Assistant de Google et Alexa d’Amazon, qui ont déjà commencé à bâtir leurs propres écosystèmes.



Tv OS, macOS et watchOS, les logiciels de l'Apple TV, du Mac et de l'Apple Watch devraient logiquement être de la partie. Une Apple TV capable de supporter la vidéo en 4K est notamment pressentie. L’accent devrait également être mis sur les services, Apple Music, Apple Pay et iCloud en tête, qui pèsent de plus en plus dans les revenus du groupe. Enfin, dixième anniversaire de l’iPhone oblige, Apple pourrait s'autoriser une ou deux annonces à propos de son prochain smartphone vedette.