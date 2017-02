Une fillette postule chez Google, le Directeur Général lui répond

publié le 17/02/2017 à 12:33

Le Directeur Général de Google a reçu une lettre de motivation originale sur son bureau. Il s'agit de celle de Chloé Bridgewater, une fillette de 7 ans passionnée d'ordinateur et de robots et qui se voit déjà travailler dans une entreprise qui prône l'usage du toboggan dans ses locaux, autorise la circulation des karts et propose à ses salariés de travailler dans des fauteuils poires. "Mon père m'a dit que je pourrai m'asseoir sur des fauteuils poires, glisser sur des toboggans et conduire des karts si je travaille chez Google", a rédigé la jeune Britannique dans une lettre partagée sur les réseaux sociaux par son père.



Une lettre de motivation osée mais appuyée par les professeurs de la jeune écolière : "J'ai 7 ans et mes professeurs ont dit à mes parents que j'étais très bonne en classe [...] Mon père m'a dit que si je continuais à être une bonne élève, je pourrais avoir un travail chez Google", écrit Chloé. Visiblement, attendre d'avoir l'âge requis pour travailler n'a pas empêché la fillette de prendre de l'avance.

Le Directeur général de Google lui répond

Les rêves de la petite Chloé Bridgewater ont attendri Sundar Pichai. Le Président Directeur Général de Google lui a répondu en personne, dans une lettre que le père de Chloé a postée sur Internet. "Merci infiniment pour ta lettre. Je suis heureux que tu aimes les ordinateurs et les robots et j'espère que tu poursuivras dans cette voie et que tu continueras à t'intéresser à l'informatique et aux technologies", a écrit le patron de Google en lui conseillant de "poursuivre ses rêves". Sundar Pichai a également promis qu'il attendait l'arrivée de Chloé chez Google avec impatience : "J'ai hâte de recevoir ta candidature quand tu auras fini l'école ! :)", lui a-t-il écrit.