Samsung pourrait remettre en vente des Galaxy Note 7 reconditionnés

publié le 22/02/2017 à 12:12

C'est un gros problème sur les bras de Samsung. Le géant coréen de la téléphonie s'était retrouvé avec 2,5 millions de Galaxy Note 7, après l'affaire des explosions de batterie. Autant de modèle que le gouvernement coréen souhaite voir recyclés par Samsung, sous peine de lourde amende. Comment allait donc faire Samsung pour se tirer d'affaire et éviter un nouveau coup dur, alors que son PDG est actuellement en prison pour une affaire de corruption.



Selon le média sud-coréen Hankyung, l'entreprise aurait décidé de revendre le modèle en version reconditionné. Le Galaxy Note 7 de troisième génération serait vendu avec une batterie plus petite, sans risque d'exploser donc. Tout est bien qui finit bien donc pour Samsung ? Pas si sûr. En effet, les États-Unis et l'Europe ont interdit le produit sur leur territoire, rappelle Numerama. Seule solution dès lors pour Samsung : vendre son nouveau Galaxy Note 7 dans des pays où il n'a pas été banni. Plusieurs sources évoquent ainsi l'Inde ou encore le Vietnam.

La stratégie que Samsung va adopter est cruciale alors que le Galaxy S8 doit être dévoilé dans les semaines à venir. En janvier, Samsung avait présenté ses excuses et rendu les conclusions des expertises réalisées par différents organismes, internes et externes. Après l'analyse de près de 20.000 unités, les experts avaient indiqué que deux problèmes de batterie, conçue par deux fabricants différents, étaient responsables des explosions.