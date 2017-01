Dans une enquête publiée lundi 23 janvier, la firme sud-coréenne reconnaît que les batteries sont bien à l'origine des incidents rencontrés par le Note 7.

Crédit : JUNG YEON-JE / AFP Le logo de Samsung au QG de la marque sud-coréenne à Séoul, le 22 novembre 2013. (archives)

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 23/01/2017 à 05:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'information avait déjà fuité dans les colonnes du Wall Street Journal. C'est désormais une certitude. Les batteries équipant les fameux Galxy Note 7 sont bien à l'origine des incidents qui ont forcé Samsung à abandonner en octobre dernier la production de ce qui devait être son produit phare. La firme l'a reconnu dans une enquête rendue publique lundi 23 janvier.



Les conclusions de cette enquête interne et indépendante ont "conclu que les batteries sont la cause des incidents du Note 7", écrit le géant sud-coréen Samsung Electronics dans un communiqué. Début septembre, le groupe avait été contraint d'ordonner le rappel planétaire de quelque 2,5 millions de Note 7, plusieurs spécimens ayant pris feu ou explosé. Cette débâcle commerciale a coûté à Samsung des milliards d'euros, entre le manque à gagner et l'impact -plus difficile à estimer- sur son image de marque.

700 chercheurs et ingénieurs mobilisés

"Nous présentons nos excuses sincères pour la gêne et la préoccupation occasionnées auprès de nos clients", a déclaré aux journalistes à Séoul Koh Dong-Jin, chef de la division mobile de Samsung Electronics. Le groupe a précisé avoir mobilisé 700 chercheurs et ingénieurs sur son enquête. Ils auront testé plus de 200.000 appareils et près de 30.000 batteries. "Nous assumons la responsabilité du fait que nous n'ayons pas su identifier et vérifier les problèmes qui se présentaient sur le design et la fabrication des batteries", peut-on lire dans le communiqué.



La firme doit annoncer mardi 24 janvier ses résultats pour le quatrième trimestre. Fin octobre, Samsung avait fait part d'une baisse de 30% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre. Après l'annonce des résultats des investigations, le titre Samsung Electronics progressait de 0,91% à 1,87 millions de wons.