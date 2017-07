Une sonde spatiale devrait atteindre Mercure en 7 ans

publié le 07/07/2017 à 15:31

Une sonde spatiale développée par les agences spatiales européenne (ESA) et japonaise (JAXA) va entamer, à partir d'octobre 2018, un voyage de sept ans vers Mercure.



Cette mission baptisée BepiColombo est la première de l'ESA sur la planète tellurique la plus proche du Soleil. L'objectif de la mission est, selon l'ESA, "de poursuivre les recherches sur les nombreux résultats intrigants de la mission Messenger de l'agence spatiale américaine NASA, enquêtant plus que jamais auparavant sur les mystères de Mercure".

La sonde est haute de 6,4 mètres et est composée de deux modules, un européen et un japonais, qui se sépareront à l'arrivée pour orbiter selon des axes différents autour de Mercure. Les scientifiques des agences spatiales ont confirmé que l'engin serait prêt pour être transféré en mars 2018 vers le port spatial européen de Kourou, en Guyane, d'où il décollera en octobre.

"Nous volons vers un four à pizza"

Le directeur de la science et de l'exploration robotique à l'ESA, Alvaro Gimenez, a expliqué : "Mercure est la plus étrange de toute les planètes rocailleuses". En effet, cette planète du système solaire se trouve à seulement 58 millions de kilomètres du Soleil et atteint des températures extrêmes, allant de 180 c° à 430 c°. Outre la Terre, il s'agit de la seule planète à posséder un champ magnétique mais contrairement à la Terre sa surface est chargée de hauts niveaux de radiation qui détruiraient toute forme de vie terrestre.



"Nous volons vers un four à pizza", a souligné Ulrich Reininghaus, le responsable du projet BepiColombo pour l'ESA. En effet, la proximité de Mercure avec le Soleil la rend également très difficile à étudier depuis la Terre. Le scintillement est si puissant qu'il empêche la visibilité au télescope.