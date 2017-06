Une femme voilée, un jeune à barbe et le bitcoin parmi les 56 nouveaux emojis

publié le 21/06/2017 à 19:08

Comme tous les ans, le consortium Unicode a levé le voile sur la nouvelle liste d’emojis appelés à intégrer les prochaines mises à jour des logiciels d’Apple, Google et Facebook. Avec cette dixième mise à jour, l’association chargée de valider la création de ces caractères standardisés afin qu’ils puissent être utilisés sur toutes les plateformes et systèmes d’exploitation ajoute plus de 8.000 symboles à sa planche de caractères qui comporte désormais 136.690 pictogrammes normalisés. Parmi eux, 56 nouveaux emojis sont voués à débarquer sur nos smartphones d’ici la fin de l’année.



La dernière version d’Unicode intègre pour la première fois un émoji hijab. Celui-ci avait été proposé à l’automne dernier par une adolescente saoudienne de 15 ans qui souhaitait "être représentée et reconnue" comme "les millions de musulmanes dans le monde" qui portent un hijab ou un foulard pour des raisons religieuses et personnelles.

La liste finale consacre aussi l’apparition du symbole Bitcoin, qui figurera parmi les caractères proposés sur les claviers de smartphone au même titre que le dollar, l’euro ou la livre. Parmi les autres caractères, on retrouve une femme qui allaite, un bretzel, des dinosaures, un jeune à barbe, des zombies ou des anges.

Les 56 emojis sélectionnés par le consortium Unicode Crédit : Unicode 10.0