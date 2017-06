"Villages Nature Paris", le futur du tourisme ?

publié le 21/06/2017 à 12:38

C'est l'un des plus gros projets touristiques français de ces dernières décennies. Il faut remonter à l’ouverture de Disneyland Paris en 1992 pour voir, en un jour, s'ouvrir en France autant de lits en location pour les loisirs. "Villages Nature Paris", situé à 6 kilomètres de Disneyland, comptera 916 "cottages" comme disent les promoteurs. Donc 916 petites maisons ou appartements disséminés dans 110 hectares, où la nature a été "mise en scène".



Au centre, un "lagon" créé de toutes pièces où vous pourrez vous baignez 365 jours par an, même s'il neige : l'eau restera invariablement à 30 degrés, chauffée par la géothermie. On est allé chercher l’eau chaude à 2,5 kilomètres sous terre. À côté de ce lagon, une énorme bulle design de verre et de bois qui abritera le plus grand parc aquatique d'Europe.

Le concept, c'est que vous louez votre cottage (de 50 à 60 mètres carrés) un week-end ou une petite semaine. Vous profitez des installations d'un Center Parc, mais revu et corrigé par Disneyland. Il y aura les toboggans géants et une ferme pédagogique, où les petits citadins caresseront les biquettes ou apprendront à faire du pain et du beurre. Mais vous aurez aussi la "Forêt des Légendes", où les enfants joueront dans des cabanes et assisteront à un spectacle "enchanteur" mis au point par Disney.

Un pari

Ce concept, c'est un peu un ovni. C'est un pari. C'est un projet touristique hybride : un partenariat inédit entre un spécialiste du loisir, Disneyland, et un expert de la location immobilière, Pierre & Vacances (propriétaire de Center Parcs). "L'éco-tourisme et la thématique de la nature sont tendance", analyse Didier Arino, expert du marché du tourisme. Mais il va falloir "capter un public qui n’existe pas encore".



Vanessa Diriart, la patronne de "Villages Nature Paris", le reconnaît. "C'est un produit en lancement, qui n'existe pas, qui n'a pas de cousin, qui n'a pas de similaire. Il faut le temps de l'explication, il faudra que le bouche à oreille fonctionne", dit-elle. "Ce produit va trouver sa clientèle parce qu'il y a tout pour et qu'il a dans sa génétique ce qui aujourd'hui marche dans le tourisme", assure-t-elle.



L'objectif, c'est d’attirer les familles françaises, leurs parents et les petits citadins. Mais les promoteurs misent sur 70% de clientèle étrangère, d'Europe du nord mais aussi d'Asie - de Chine précisément. "Villages Nature paris", c'est 500 millions d'euros d'investissement et trois ans de travaux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces derniers se sont déroulés sans polémique. Car l'époque est plutôt à la mise en cause de ces projets géants.



Le projet a fait l'unanimité

"Villages Nature Paris", tel qu'il ouvrira le 11 août prochain, sera deux fois plus grand que le projet contesté de Center Parcs à Roybon, le "Notre-Dame-des-Landes" de l'Isère. Il y a eu des mini-manifestations au début du projet. Les écologistes, comme Mounir Satouri, conseiller régional, dénoncent un projet qui "sacrifie à des intérêts privés des espaces agricoles ou naturels de plus en plus rares en Île-de-France". Mais les écologistes sont bien seuls.



Le projet, avec le marketing positif autour de la géothermie, a fait l'unanimité. C'est même le premier ministre - Manuel Valls à l'époque - qui avait posé la première pierre de ce projet qui emploiera cet été 600 personnes, dont 70 jardiniers.