et Loïc Farge

publié le 24/03/2017 à 12:11

C'est un pot de fleur avec deux roues. Vous mettez vos plantes à l'intérieur. Ce pot de fleur est intelligent : il est équipé de plein de capteurs pour savoir si la plante a assez de lumière, d'eau et d'engrais. Si elle manque de soleil, le robot se déplace tout seul vers la fenêtre. Comme il est connecté aux prévisions météo, il peut aussi aller dehors s'il pleut. Il va juste venir vous demander d'ouvrir la porte.



Il a aussi un réservoir d'eau, donc il arrose la plante tout seul quand elle en a besoin. Pour l'engrais, il a besoin de vous. Là encore il vient vous demander grâce a des petites lumières sur sa façade qui s'allument quand il en manque. La nuit, il dort. Il est programmé pour ne pas venir vous déranger à 2 heures du matin pour vous demander de sortir.

Ce robot s'appelle Gaïa. Il a été mis au point par deux jeunes designers industriel qui ont créé leur start-up. Ils comptent le commercialiser l'an prochain pour 300 ou 400 euros. Mais ils travaillent sur un modèle plus abordable qui, lui, ne se déplace pas. Il prévient quand la plante a soif et quand elle manque de lumière avec des diodes.Tout cela concerne nos plantes d'appartement.



C'est un exemple qui montre comment les nouvelles technologies et l'amélioration des prévisions météo permettent de mieux gérer les cultures. Cela peut se faire au niveau d'immenses champs agricoles, afin de mieux gérer l'eau dans les pays touchés par les sécheresses.