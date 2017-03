publié le 22/03/2017 à 21:35

Google met le cap sur Android O. Sans attendre sa conférence annuelle Google I/O pour les développeurs, organisée du 17 au 19 mai à son siège californien de Mountain View, le géant américain a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle version de son système d’exploitation pour smartphones et tablettes. Google a mis en ligne une version beta destinée aux développeurs d’application accompagnée d’un billet de blog révélant une partie des fonctions qui seront intégrées aux premiers appareils Android dès l’automne prochain.



Cette version alpha n’est compatible qu’avec un nombre restreint d’appareils : les Nexus 5X, 6P et Player ainsi que les Pixel, Pixel C et XL. Le nom définitif du successeur d’Android Nougat (Oreo ?) et le reste des fonctions seront dévoilés dans les prochaines semaines, probablement lors de la conférence Google I/O.

Une meilleure gestion de l'autonomie

La principale nouveauté d’Android concerne la gestion de l’autonomie, l’un des principaux problèmes rencontré par les utilisateurs de smartphones aujourd’hui. À défaut d’embarquer des batteries capables de tenir plusieurs jours sans être rechargées, les appareils actuels s’efforcent de surveiller ce que consomment les applications, notamment celles qui continuent de fonctionner en arrière-plan. Android O introduit de nouvelles contraintes pour les développeurs dans le domaine des transferts de contenus dans le cloud et lors de l’exécution de services en tâche de fond. D’autres limites s’appliqueront aux services de géolocalisation. L’objectif est de limiter l’impact des applications ainsi optimisées sur la batterie du téléphone.

Plus de souplesse dans les notifications

Google revoit également la gestion des notifications. Les icônes des applications devraient être en mesure d’afficher le nombre de notifications reçues, comme le fait iOS, le logiciel d’Apple, depuis plusieurs années. Les développeurs pourront davantage catégoriser les notifications pour limiter certaines formes d’affichage et permettre aux utilisateurs de choisir lesquelles ils souhaitent recevoir (push mobile, notification dans le journal, seulement les alertes relatives à la politique depuis l’application d’un média, seulement les messages privés sur Facebook, etc.).

Android O introduit davantage de souplesse dans la gestion des notifications Crédit : Google

Icônes adaptatives et mode PiP

Les icônes des applications seront désormais adaptatives. Elles devront être dessinées de façon à pouvoir changer de forme selon la surcouche logicielle apportée par chaque fabricant à la version originale d’Android O.

Les icones des applications seront adaptatives Crédit : Google

La prochaine version d’Android accueillera un mode "picture in picture". Déjà présente dans certaines surcouches ou sur la version iPad d’iOS, cette fonctionnalité permet de continuer à visionner une vidéo dans un fenêtre miniature incrustée dans l’un des coins inférieurs de l’écran tout en utilisant une autre application. Une fonction en devenir à l’heure où la tendance est à l’agrandissement des écrans de smartphone.