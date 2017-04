publié le 04/04/2017 à 07:44

Entre Apple et Imagination Technologies, le divorce est quasiment consommé. Le géant de l’informatique américain a annoncé qu’il allait rompre ses relations commerciales avec la société britannique qui lui fournit les technologies de puces graphiques pour l’iPhone, l’iPad et les autres terminaux mobiles depuis près de dix ans. La marque à la pomme a décidé de cesser sa collaboration avec l’entreprise "d’ici quinze à vingt-quatre mois" afin de développer ses propres GPU, a indiqué Imagination Technologies dans un communiqué avant de voir son cours en bourse s’effondrer de plus de 60%. Cette annonce pourrait être fatale au fabricant de semi-conducteurs britanniques dont la moitié du chiffre d’affaires est générée par son partenariat avec Apple.





Cela fait plusieurs années qu’Apple souhaite reprendre la main sur la conception de ses puces graphiques, à l’instar de la partie processeur (la puce Apple AX), développée par des ingénieurs maison depuis 2010. La firme de Cupertino a débauché plusieurs cadres d’Imagination Technologies ces dernières années et des rumeurs ont fait état de velléité de rachat l’an dernier. La société californienne a également mis sa patte dans la conception des puces PowerVR d’Imagination Technologies lors de la fabrication de l’iPhone 7.

Une évolution naturelle

Rapatrier en interne la conception d’un composant majeur est une stratégie logique. Cela permet à Apple de ne pas être dépendant des évolutions technologiques de son fournisseur et de réaliser des économies en contrôlant la production de bout en bout. À l’heure où l’architecture des futures puces Imagination laissait présager des usages plus gourmands, comme la réalité augmentée, une technologie pour laquelle Tim Cook a affiché son enthousiasme à plusieurs reprises ces dernières semaines, cet abandon signifie aussi, entre les lignes, qu’Apple dispose a priori des compétences pour développer des produits au moins équivalents d’ici deux ans.

Imagination Technologies estime pour sa part qu’il sera "extrêmement difficile pour Apple de développer à partir de rien des GPU sans violer la propriété intellectuelle d’Imagination. Apple n’a présenté jusqu’ici aucun élément tendant à justifier qu’il n’aura plus besoin des technologies d’Imagination sans violer ses brevets, ses propriétés intellectuelles et ses informations confidentielles. Ces preuves ont été réclamées par Imagination, mais Apple a refusé de les présenter", a déclaré le fondateur de la société.