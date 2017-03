publié le 29/03/2017 à 15:37

Tourner définitivement la page du fiasco du Galaxy Note 7. Un peu plus de six mois après le rappel inédit de trois millions de smartphones aux batteries explosives, Samsung a convié les médias du monde entier à New York pour la présentation du Galaxy S8. L'occasion pour la marque sud-coréenne de montrer qu'elle a retenu les leçons de ce naufrage industriel qui lui a coûté plusieurs milliards de dollars et a considérablement entaché son image.



Signe de l'importance de l'enjeu, Samsung a décalé son calendrier habituel. Alors qu'elle présentait tous les ans son nouveau smartphone premium au Mobile World Congress de Barcelone, elle a choisi de patienter quelques semaines de plus pour peaufiner la conception de l'appareil. Le groupe a également annoncé une refonte de ses protocoles de contrôle qualité après l'enquête qui a établi les causes des combustions du Galaxy Note 7.

C'est donc à New York, au Lincoln Center, l'une des plus grandes salles de conférence de la ville, située à deux blocs de Central Park, que Samsung va mettre en scène son renouveau. L'entreprise a prévu pour cela un véritable concentré d'innovations. Écran intégral, intelligence artificielle embarquée, reconnaissance d'iris... La plupart des caractéristiques du Galaxy S8 et du Galaxy S8 Plus ont déjà été éventées dans la presse. Mais l'essentiel est ailleurs.

