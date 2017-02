publié le 10/02/2017 à 12:08

L’iPhone pourrait s’offrir un nouveau plus haut historique cet automne. Selon les informations du site américain FastCompagny, Apple envisagerait de commercialiser son prochain smartphone vedette à un prix supérieur à 1.000 dollars. Une barre symbolique jamais franchie par la marque à la pomme. L’iPhone 7 Plus, modèle actuel le plus cher est vendu à 969 dollars dans sa configuration la plus haute. En France, le seuil des 1.000 euros est déjà dépassé puisqu’il est proposé à 1.129 euros.



Au sortir d’un exercice 2016 compliqué, marqué par un déclin des ventes d’iPhone lors des deux premiers trimestres avant un retour à la croissance lors des trois derniers mois de l’année, Apple est attendu au tournant. Le prochain iPhone aura la double tâche de célébrer le dixième anniversaire du produit et de replacer Apple sur le terrain de l’innovation, après un iPhone 7 dans la continuité de son prédécesseur.

Un iPhone monolithique en verre trempé

Les informations livrées par les analystes et les sources proches des chaînes de production suggèrent qu’Apple envisage de lancer trois iPhone, dont un modèle de rupture. Celui-ci pourrait être équipé d'un écran total sans bordure, recouvrant quasiment l’intégralité de la surface avant de l’appareil. La presse spécialisée évoque aussi le retour d’une coque en verre trempé à la place de l’actuel alliage en aluminium.

La source citée par FastCompagny assure connaître les plans d’Apple. Elle confirme ces prévisions et assure qu’elles sont la raison de l’augmentation du prix de vente du téléphone. La marque à la pomme troquerait la technologie LCD équipant les dernières générations d’iPhone au profit de dalles OLED lui permettant de proposer des écrans tactiles totalement dénués de boutons physiques et d’afficher une silhouette monolithique minimaliste.



En plus d’augmenter la surface de l’écran sans modifier celle de l’appareil, l’absence de boutons permettrait à Apple d’améliorer son étanchéité car les joints en caoutchouc utilisés à l’intérieur des cavités de l’iPhone 7 seraient alors superflus. Mais cette technologie présente un coût supérieur à la production d’écrans LCD classiques.

Réalité augmentée et 3D au programme ?

Selon FastCompagny, Apple travaillerait à l’intégration d’ une technologie 3D utilisée dans la reconnaissance faciale pour améliorer la détection de profondeur du mode portrait de l’appareil photo. La firme de Cupertino envisagerait également d’équiper l’iPhone de fonctionnalités de réalité augmentée, une technologie saluée à plusieurs reprises par Tim Cook ces derniers mois. L’ouverture de l’iPhone à la charge sans-fil est aussi évoquée.