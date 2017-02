Rolls Royce imagine des cargos autonomes sur les océans

publié le 12/02/2017 à 08:50

Sur la côte Ouest de la Finlande, à Rauma, le constructeur automobile Rolls Royce imagine les cargos du futur, pilotables à distance depuis la terre ferme, sans aucun personnel à bord. Ces immenses porte-containers pourraient naviguer sur les mers du globe d'ici 10 ou 15 ans.



Ces bateaux entièrement autonomes suivront une route préalablement définie mais on pourra intervenir à distance depuis un poste de pilotage sur terre, notamment pour des manœuvres de précision, par exemple entrer et sortir d'un port ou des manœuvres d'urgence, comme éviter un obstacle.

Pour cela, ces cargos seront équipées de toutes les technologies les plus pointues. Des connexions satellites, pour rester en contact en permanence avec le navire, des systèmes de repérage d'obstacles comme des radars lasers et des caméras HD connectées.



Le bateau sera surveillé et piloté à distance par un pilote. Il faut imaginer un écran devant lequel se trouvera le siège du commandant de bord. Sur l'écran, ce pilote verra tous les bâtiments de sa compagnie qui naviguent sur les mers du globe. Il contrôlera qu'ils suivent la bonne route et s'il y a un problème, une alarme se déclenchera. Le pilote pourra alors avoir accès du bout des doigts à toutes les données du bateau.



Grâce aux caméras ou même à des drones embarqués il pourra voir ce qu'il se passe sur le cargo. Rolls Royce imagine aussi utiliser la réalité virtuelle et projeter devant les yeux du commandant de bord l'image du bateau, afin qu'il ait l'impression d'être dessus et mieux s'imaginer ce qui se passe. En cas de besoin, il pourra prendre la main et diriger le cargo, par exemple si la météo demande de changer de cap.

Pour le constructeur britannique, ces bateaux autonomes permettront de transporter plus de marchandises puisqu'il n'y aura pas de personnel de bord à loger. Il affirme également que ces cargos seront plus sûrs même si on a du mal à imaginer comment on pourra intervenir à distance s'il y a un incendie à bord ou si le bateau est attaqué par des pirates.



Rolls Royce compte faire dès que possible ses premiers essais au large de la Finlande. Avant d'aller plus loin et les tester dans les mers du globe il faudra une évolution des règlements internationaux qui n'autorisent pas pour le moment ces navires autonomes.