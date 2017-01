Après la 4G, la 5G arrive à toute vitesse

REPLAY - La 5G devrait être disponible pour le grand public en 2020. Déjà on pourra la tester grandeur nature aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.

29/01/2017

La 5G devrait être disponible pour le grand public en 2020 mais il y aura des premières expériences grandeur nature l'année prochaine, notamment en Corée du Sud à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. En schématisant,la 5G c'est de la 4G améliorée. Orange a fait une démonstration le 25 janvier et sa 5G était dix fois plus rapide que la 4G. On remarque aussi moins de latence, c'est à dire le temps qui s'écoule entre le moment ou par exemple vous cliquez et où il se passe réellement quelque chose. Aujourd'hui, en 4G ça se compte en dizaines de millisecondes, avec la 5G ce sera autour de 1 milliseconde, donc rien, et c'est ce qui ouvrira la porte à des services très innovants.



La liste est longue des actions que ce peu de latence permettra de réaliser : par exemple opérer à distance avec un chirurgien d'un côté de l'Atlantique, le patient de l'autre. Ca pourra être aussi la possibilité de conduire des camions sans chauffeurs à distance. Le suédois Ericsson, un des pionniers dans le domaine de la 5G a expliqué comment les camions qui descendent au fond des mines pourraient être dirigés à distance. Ou également comment on .pourra faire voler un drone à plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui l'armée le fait déjà mais depuis des liaisons satellites.



Pour le grand public, la 5G ce sera donc des connexions plus rapides et ça va permettre d'installer l'Internet très haut-débit dans les campagnes. Récemment Bouygues a lancé sa box 4G pour se connecter dans les zones où il n'y a pas d'ADSL. La 5G permettra de faire la même chose mais encore plus rapidement.



Bien sûr, comme lors de l'arrivée de la 4G, il faudra s'équiper de nouveaux smartphones et construire un nouveau réseau avec de nouvelles antennes qui seront moins gourmandes en énergie que celles de la 4G. Elles seront plus "intelligentes". Elles n'irradieront pas en permanence et dans toutes les directions. Elles repèreront les utilisateurs et n'émettront que vers eux, donc elles consommeront moins.