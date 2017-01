Surveiller à distance la santé de ses animaux

REPLAY - Comme pour les humains, il existe désormais des objets connectés qui permettent de veiller au bien-être de nos animaux.

Après les objets connectés pour humains, il arrive sur le marché des outils pour surveiller en permanence la santé de nos animaux de compagnie.



Pour les chiens, la start-up Jagger&Lewis a inventé le collier qui analyse en permanence le comportement de votre toutou et vous alerte s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, grâce à un capteur, un petit boitier qu'on attache à son collier et qui est capable de détecter au total 25 comportements : si votre chien marche, dort, court, mange, se lèche, se gratte ou vomit.



Le capteur a aussi la capacité d'interpréter ces comportements. Par exemple, un chien qui se gratte tout le temps, quand il est seul à la maison est un signe de stress. Si votre chien ne boit pas de la journée, ce n'est pas normal du tout. Le capteur peut analyser aussi les sons émis par votre animal et il peut faire la différence entre un aboiement de défense et un geignement de douleur. Vous retrouvez sur votre smartphone l'analyse au quotidien de la santé de votre chien et des alertes en cas d'urgence.

Le collier de Jagger&Lewis sera en pré-commande sur Kickstarter à partir du 31 janvier au prix de 139$. Il sera disponible à partir du mois de mai. Il coûtera alors 229€.

Le body connecté pour chevaux

La start-up Equisense propose elle le body connecté pour cheval. Ce protège épaule en Licra intègre un capteur qui veille sur votre cheval 24H sur 24. Il est capable de mesurer sa température, son rythme cardiaque, sa respiration et ainsi détecter des maladies dès les premiers signes et vous alerter sur votre smartphone. Il peut aussi permettre à un vétérinaire de surveiller à distance un animal qui est malade ou une jument qui va mettre bas.

Le body connecté d'Equisense est sur Kickstarter. Il sera disponible à la rentrée prochaine au prix de 450€.

Et le distributeur de croquettes lui aussi connecté

Chez Catspad on se préoccupe de l'alimentation de votre chat. Le distributeur de croquettes connecté de la start-up toulousaine est particulier. Il requiert un préalable, c'est d'équiper votre chat d'une puce RFID. Elle va déclencher la distribution de croquettes uniquement quand le chat approche de sa gamelle. C'est assez malin surtout quand il y a 2 chats à la maison puisque ça évite qu'il y en ait un qui mange les croquettes de l'autre.

Catspad permet en plus de définir pour chaque chat la quantité quotidienne qu'il a le droit de manger. Il aura alors des rations de 20 grammes par exemple à chaque fois et s'il a droit à 200 grammes par jour, il aura 10 rations. S'il vient quémander une 11ème, il n'aura rien.



Catspad est sur Kickstarter jusqu'au 5 février.