Le Trekz Titanium permet d'écouter de la musique sans abîmer ses tympas

REPLAY - Ce casque à conduction osseuse permet d'écouter au casque sans risque pour ses tympans. Le son est transmis jusqu'à l'oreille interne par les os du crâne.

Un casque à conduction osseuse / Aftershokz.fr

par Sophie Joussellin publié le 15/01/2017 à 08:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Apparemment le casque Trekz Titanium ressemble à n'importe quel casque. En réalité, il est très particulier puisqu'on ne le pose pas sur ses oreilles pour écouter de la musique mais devant. La technologie utilisée s'appelle la conduction osseuse. Les vibrations du son sont transmises jusqu'à l'oreille interne par les os du crâne.



Cette technologie n'est pas vraiment nouvelle mais elle est encore très peu utilisée dans le grand public. En revanche l'armée l'utilise régulièrement car elle permet par exemple pour un soldat en mission, à la fois d'entendre les ordres qui lui sont transmis par sa hiérarchie tout en continuant à entendre ce qui se passe autour de lui.



Car avec ce casque, vous n'êtes pas isolé de votre environnement proche. Si vous écoutez de la musique tranquillement chez vous, vous entendrez très bien le téléphone qui sonne. On peut aussi imaginer l'utiliser dans la rue. C'est plus sécurisant car vous entendez éventuellement les klaxons ou les voitures qui arrivent.



La conduction osseuse permet aussi à certaines personnes malentendantes d'entendre. Tout dépend quelle partie du système auditif est endommagé, mais c'est pas du tout un produit miracle. Beethoven utilisait cette technologie (donc ce n'est pas nouveau). Il mordait parait-il un bâton relié à son piano qui transmettait le son via sa mâchoire. Il faut noter aussi que c'est un casque qui n'est pas dangereux pour les tympans..



La qualité sonore n'est pas optimale. C'est plus fait pour écouter la radio. Le casque peut faire office de kit main-libre. Il se connecte en Bluetooth, donc sans fil avec n'importe quel smartphone. On peut décrocher, raccrocher depuis le casque. Et si vous vous mettez des bouchons d'oreille tout en l'utilisant, vous entendez beaucoup mieux.



Le Trekz Titanium de Aftershokz coûte 150 euros. Il a été primé au dernier concours Lépine.