CES : La canne connectée pour les seniors

REPLAY - Une canne connectée pour les seniors, un violon électrique imprimé en 3D et une housse de valise qui permet de retrouver son bagage égaré sont présentés au CES de Las Vegas.

> Innovations week-end du 08 janvier 2017 Crédit Média : Sophie Joussellin Télécharger

par Sophie Joussellin publié le 08/01/2017 à 08:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La Smartcane est une canne connectée destinée aux personnes âgées. Mise au point par la start-up Nov'in en partenariat avec le fabricant de cannes Fayet, elle permet de prévenir jusqu'à 5 proches en cas de comportement inhabituel de son propriétaire.



Le cas le plus évident, c'est la chute. Si la personne tombe, comme sa canne est équipée d'un capteur de mouvements, elle va envoyer un message à un des numéros de téléphone enregistrés.. Mais pour ne pas appeler pour rien, l'alerte n'est donnée qu'au bout de quelques dizaines de secondes, au cas où la canne seule serait tombée. On laisse à la personne âgée le temps de la ramasser.



Mais cette canne connectée possède aussi ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Elle va apprendre chaque jour les gestes habituels de son propriétaire : il se lève entre telle et telle heure, il se promène l'après midi entre 14 et 16 heures et à chaque fois il prend sa canne. Si un matin par exemple, la canne n'enregistre pas de mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et le proche est prévenu.



La Smartcane va d'abord être testée à Saint-Etienne à grande échelle et on pourra l'acheter d'ici 6 mois.

3Dvarius, le violon imprimé en 3D

3Dvarius est le premier violon électrique imprimé en 3D en époxy. Il est transparent et il faut une journée complète pour le fabriquer. Il est fait d'une seule pièce et sa conception est basée sur celle d'un vrai stradivarius. Il a une forme assez curieuse. Il ressemble à un violon mais sans caisse de résonance puisqu'il est électrique.

3Dvarius coûte environ 7000 euros. Ca peut sembler cher mais c'est un violon haut de gamme et fabriqué sur mesure.

BibeliB, la housse de voyage connectée

BibeliB est une housse de valise en tissus élastique toute fine et toute légère. Sa particularité est d'avoir une étiquette cousue sur laquelle est écrit "ce bagage est perdu" accompagné d'un QR Code.



Si le bagage est perdu, il suffit de lire le QR code pour connaître les coordonnées de son propriétaire qui reçoit immédiatement un message lui indiquant que sa valise a été retrouvée. Le code peut-être lu par n'importe quel lecteur dans n'importe quel aéroport.



Cette housse coûte 45 euros.