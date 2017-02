Le premier pont en 3D inauguré à Madrid

publié le 19/02/2017 à 08:50

En Espagne, au Nord de Madrid vient d'être inauguré le premier pont au monde imprimé en 3D. C'est un pont piéton, une passerelle qui enjambe un ruisseau dans le parc Castilla La Mancha à Alcobendas. Il mesure 12 mètres de long et 1,75 m de large.



Il a été fabriqué à base de poudre de béton avec une imprimante spéciale. D-shape est constituée d'un cadre de 4m sur 4 qui permet de construire les éléments et en fonction du projet qu'on veut réaliser, une sorte de grosse tête d'impression dépose le béton couche par couche.

Le pont de Madrid est fait de 8 morceaux et on a incorporé au béton des fibres de polypropylène, une sorte de plastique, pour éviter qu'il ait un aspect trop rugueux. Ensuite on a évidemment assemblé les différentes parties entre elles. Côté esthétique, les constructeurs se sont inspirés de ce qu'on appelle l'architecture organique, proche de la nature. Les parapets du pont ressemblent à un enchevêtrement de branches d'arbres. L'un des intérêts de l'impression 3D est de réaliser des formes complexes comme celles-là.



Au printemps, un deuxième pont imprimé en 3D verra le jour à Amsterdam. Il ne sera pas en béton mais en métal.

Pour le réaliser, il faut aussi imprimante spéciale, c'est un peu le croisement d'un bras robot articulé et d'un gigantesque fer à souder. L'imprimante dessine le pont en 3D, dans l'espace en quelque sorte. Ce pont est fait de tubulures en métal qui s’entrecroisent et qui prennent vie au fur que le métal liquide jaillit du bout du bras articulé et durcit immédiatement.



L'impression 3D permet de fabriquer sans moules des structures aux formes assez inhabituelles et aussi des pièces uniques. Par exemple à Madrid, dans le parc où il y a cette passerelle en béton il est envisagé de fabriquer sur le même modèle, des bancs, des poubelles pour faire un ensemble unique et harmonieux.