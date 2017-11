Le robot peintre arrive bientôt sur les chantiers

publié le 05/11/2017 à 08:52

Antoine Rennuit est le concepteur de ce robot peintre en bâtiments. L'idée n'est pas de remplacer l'artisan mais de le seconder dans les taches les plus rébarbatives, à commencer par le ponçage.



Le rôle du professionnel reste primordial. Avant que le robot se mette au travail, le peintre définit le examine minutieusement les murs à poncer et à peindre. Il va estimer quel type de ponçage convient, avec quel grain et combien de couches de peinture seront nécessaires.

Une fois cette analyse faite, le peintre va scanner la pièce en 3D avec une tablette puis déterminer sur la maquette de façon très simple, les zones de travail, les besoins point par point et toutes ces informations vont être transmises au robot. La machine va ensuite se mettre au travail. Elle va poncer et peindre les grandes surfaces planes, le plafond. L'artisan va lui se garder les endroits plus complexes, comme les corniches, les moulures et les radiateurs.

Le robot travaille globalement tout seul dès qu'il est programmé mais il s'arrête automatiquement s'il y a quelque chose qui le gêne sur son chemin - il est par exemple incapable de contourner une caisse à outils. Il faut également que le peintre valide les étapes les unes après les autres. Le robot ne va pas enchaîner tout seul ponçage et peinture. Il fera une pause entre les 2, le temps que le peintre vérifie le travail effectué.



Aujourd’hui, à l'état de prototype, le robot peintre travaille aussi vite qu'un professionnel. Il est question d'augmenter la cadence plus tard. Régulièrement, des démonstrations sont faites à des professionnels et la machine pourrait pointer le bout de son pinceau fin 2018 début 2019.



Il faut désormais passer en phase d'industrialisation et de miniaturisation. Pour l'instant, le robot est immense et plein de fils. A terme il devrait mesurer 80 cm pour qu'on puisse facilement le transporter d'un chantier à l'autre dans une camionnette.