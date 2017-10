Le premier album composé par une Intelligence Artificielle bientôt dans les bacs

publié le 22/10/2017 à 08:52

Quand on écoute Break Free de Taryn Southern on ne remarque rien, on n'entend rien de particulier.

Pourtant la musique n'a pas été composée par un être humain mais par une intelligence artificielle, un logiciel robot. Il s'appelle Amper et il est capable d'éditer une musique selon vos désidératas : une ambiance gaie, triste, romantique ; le style de musique, rock, jazz ou disco ou encore les instruments que vous souhaitez entendre.

Le logiciel puise alors dans dans toutes les données qu'on lui a fait ingurgiter et propose une musique qui correspond aux critères demandés. Il est possible de tout effacer et de recommencer autant de fois qu'on veut.



D'autres expériences de composition de musique par Intelligence artificielle sont déjà connues. FlowMachines, une IA créé par un des laboratoires de recherches de Sony est capable de créer des morceaux de musique "à la manière de....". C'est le cas de Daddy's car, qui s'inspire des Beatles.

> Daddy's Car: a song composed by Artificial Intelligence - in the style of the Beatles

Pour composer ce morceau, la machine a "ingéré" 13000 partitions musicales, des chansons, des musiques de tous les styles et à partir de tout ça a été capable de faire le tri et de créer cette composition originale, proche dans le rythme, les sonorités des Beatles.