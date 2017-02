L’iPhone 8 pourrait intégrer un scanner laser en 3D

publié le 18/02/2017 à 11:00

Après les empreintes digitales, l’iPhone pourrait s’ouvrir à la reconnaissance faciale. Selon l’analyste de la banque d’investissement JP Morgan, Rod Hall, la marque à la pomme pourrait intégrer un module de numérisation du visage en trois dimensions à son prochain iPhone. Ce composant permettrait à la marque de proposer une fonction de reconnaissance faciale, pour déverrouiller l’appareil en balayant le visage de son propriétaire, tout en servant de support à de futures applications de réalité augmentée, une technologie régulièrement saluée par Tim Cook, le PDG d’Apple.



Selon l’analyste de la banque d’investissement britannique cité par Apple Insider, ce scanner 3D permettrait de rehausser le niveau de sécurité de l’iPhone en réduisant la marge d’erreur du capteur Touch ID, qui est de l’ordre de 1 sur 50.000. Un tel module ajouterait entre 10 et 15 dollars au coût de fabrication de l’iPhone, qui a de fortes chances d’être le plus cher de l’histoire. La société PrimeSense, rachetée par Apple en 2013, disposerait des technologies permettant de concevoir ce capteur.

Vers une double authentification biométrique ?

Dans une note obtenue par Apple Insider mi-janvier, l’analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo misait déjà sur l’intégration d’un dispositif de reconnaissance faciale pour épauler le capteur Touch ID, qui permet de déverrouiller un iPhone en appliquant simplement son doigt sans avoir à taper un code PIN fastidieux. Un système hybride en deux étapes qui obligerait l’utilisateur à vérifier son identité avec une empreinte digitale et un balayage facial.

Plus largement, les différentes informations rapportées par la presse américaine dressent le portrait d’un iPhone 8 de rupture. Apple pourrait lancer trois nouveaux smartphones, dont un modèle équipé d’un écran total bord à bord et recouvert d’une coque en verre trempé. La marque à la pomme pourrait remplacer l’écran LCD de l’iPhone par la technologie OLED, intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée et ouvrir l’iPhone à la charge sans-fil.