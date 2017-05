L'État de New York prêt à accueillir des véhicules sans chauffeur

publié le 11/05/2017 à 05:10

L'État de New York est prêt à accueillir des essais et des démonstrations de voitures sans chauffeur, a indiqué mercredi 10 mai le gouverneur Andrew Cuomo, qui veut essayer de se positionner auprès des constructeurs, déjà en phase de tests dans d'autres États. Pour permettre ces essais, l'Assemblée et le Sénat de New York ont adopté une modification législative, inscrite dans le projet de budget 2018 de l'État. "Par cette initiative, nous adoptons une approche prudente mais équilibrée pour intégrer les véhicules autonomes sur nos routes afin de réduire les habitudes de conduite dangereuses, faire baisser le nombre d'accidents et sauver des vies", a commenté le gouverneur, cité dans un communiqué publié mercredi.



Les constructeurs qui le souhaitent peuvent désormais soumettre leur demande d'autorisation, pour des véhicules qui devront respecter toutes les normes de sécurité fédérales et de l'État de New York. Lorsque le véhicule empruntera la voie publique, il est fait obligation aux constructeurs de placer systématiquement une personne à la place du conducteur, titulaire d'un permis en règle, a précisé le gouverneur.

13 États peuvent tester ces véhicules

Les sociétés opérant les véhicules devront avoir souscrit, pour chacune d'entre elles, un contrat d'assurance couvrant un sinistre à concurrence de cinq millions de dollars. Plusieurs États américains ont octroyé des permis pour des essais de véhicules sans chauffeur sur la voie publique, à commencer par le Nevada (ouest), en 2011.

Treize États ont, à ce jour, inscrit dans la loi la possibilité de tester des véhicules sans chauffeur, et dans deux autres, l'Arizona (ouest) et le Massachusetts (nord-est), le gouverneur a pris un décret en ce sens, selon la conférence nationale des parlements locaux (NCSL). La plupart des constructeurs automobiles mais aussi de nombreux groupes du secteur technologique travaillent actuellement sur les véhicules autonomes.