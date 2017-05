Snapchat s'éloigne de son concept initial pour résister à Instagram

publié le 10/05/2017 à 18:35

L'application préférée des jeunes traverse une crise de croissance mais elle n'a pas dit son dernier mot. Contrarié par l'offensive de Facebook et Instagram, qui ont répliqué la plupart de ses meilleures fonctionnalités au sein de leurs applications mobiles, Snapchat a mis à jour la sienne avec de nouveaux outils. Depuis mardi 9 mai, les utilisateurs de l'application jaune au petit fantôme peuvent s'échanger des snaps infinis. Snapchat s'éloigne de son concept initial de partage de contenus à durée limitée au risque de perdre la spontanéité sur laquelle s'est construit son succès.

Seule la destruction au bout de 24 heures est maintenue

Habituellement, les messages, photos et vidéos s'affichaient avec une limitation de durée comprise entre une et dix secondes. Il n'était possible de les visionner qu'à deux reprises maximum, avec le replay. Le réseau social évolue et permet maintenant de choisir une durée illimitée. Les utilisateurs peuvent visionner les snaps aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Seule la limite des 24 heures est maintenue : au-delà, les snaps sont automatiquement supprimés.

Parmi les autres nouveautés, on trouve la possibilité de créer des boucles vidéo pour répéter une séquence à l'infini. Snapchat copie ici la fonction Boomerang d'Instagram mais sans l'effet de rembobinage de son rival. Snapchat introduit également une gomme magique, un outil de retouche permettant de remplacer un élément d'une image par des textures du décor qui l'entoure. Enfin, les utilisateurs peuvent désormais dessiner avec des emojis pour remplacer le trait du pinceau par des cœurs, des étoiles, des flammes et une demi-douzaine d'autres effets.

Le rouleau-compresseur Instagram

Cette mise à jour intervient à l'approche de l'annonce des premiers résultats trimestriels de Snapchat depuis son introduction en bourse en mars. Lancée en 2011 par Evan Spiegel, Snapchat revendiquait 158 millions d'utilisateurs par jour en décembre, dont 8 millions en France. L'application a vu son rythme de croissance ralentir ces dernières semaines au point d'être dépassée par son principal concurrent Instagram, dont la fonction "Stories", directement copiée de Snapchat, est désormais utilisée par plus de 200 millions de personnes tous les jours.