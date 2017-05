publié le 10/05/2017 à 14:25

Vedette du Mobile World Congress de Barcelone, où HMD Global a annoncé sa résurrection au grand public fin février, le Nokia 3310 nouvelle génération sera de retour en France le 22 mai. Le remake du téléphone iconique des années 2000 sera disponible en avant-première dans le concept store parisien Colette puis le 6 juin dans les points de vente partenaires de Nokia. Proposé en quatre coloris rouge, jaune, bleu et gris, le Nokia 3310 sera vendu au prix de 69,90 euros. Un peu cher pour un téléphone basique. Le site de Nokia évoquait pourtant jusqu'ici un prix de vente conseillé de 49 euros, son tarif dans les pays anglo-saxons. Contacté par RTL Futur, HMD Global n'a pas encore justifié cette différence de prix.



Présenté à Barcelone, le Nokia 3310 est toujours un mobile 2G inadapté au surf Internet permettant seulement de passer des appels et d'envoyer des messages. La simplicité est toujours le maître-mot de l'appareil qui embarque 16 Mo de stockage interne, un lecteur de carte microSD pouvant étendre la capacité à 32 Go supplémentaire, une caméra 2 mpx et un flash LED. Nokia promet une autonomie d'une vingtaine d'heures en communication et jusqu'à un mois en veille.

> Le Nokia 3310 s'offre une seconde jeunesse au MWC 2017 Crédit Média : Sophie Joussellin / RTLnet | Durée : | Date : 26/02/2017

Au chapitre des nouveautés, le Nokia 3310 a désormais un écran en couleur et une coque déclinée en plusieurs coloris. Son clavier conserve l'esprit d'origine et ses touches à trois lettres mais fait plus fragile qu'auparavant. Enfin, le célèbre jeu du Snake a été mis à jour et n'a malheureusement plus grand chose à voir avec le serpent pixellisé qu'il fallait déplacer aux quatre coins de l'écran sans qu'il ne se morde la queue.