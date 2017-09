publié le 09/09/2017 à 08:06

Apple s'apprête à faire le plein de nouveautés. Comme tous les ans depuis 2007, la marque à la pomme convie les médias du monde entier pour lever le voile sur sa nouvelle génération d'iPhone et d'autres gammes de produits. Cette année, l'événement se tiendra mardi 12 septembre au Steve Jobs Theater, au cœur de l'Apple Park, le nouveau campus de 70 hectares du groupe à Cupertino.



RTL Futur sera sur place pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur dès le début de l'après-midi avant de suivre toutes les annonces à partir de 19 heures, heure de Paris.

Cette keynote est l'une des plus attendues de l'histoire de la marque. Cela fait dix ans que le premier iPhone a été présenté par Steve Jobs. Son successeur, Tim Cook, aura à cœur de se montrer à la hauteur de l'événement en présentant un nouveau modèle plus innovant que ces dernières années, où la marque se contentant d'améliorer les derniers modèles.

L'iPhone des 10 ans et deux iPhone 7 améliorés

L'iPhone anniversaire est logiquement l'appareil le plus attendu de la conférence. Son nom fait encore débat (iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition ?) mais ses caractéristiques ne font plus beaucoup de doute.



Les nombreuses prédictions des analystes esquissent les contours d'un iPhone bénéficiant pour la première fois d'un écran OLED bord à bord, d'une technologie de reconnaissance faciale, de fonctionnalités de réalité augmentée et dépourvu de bouton physique Touch ID.



Apple devrait également présenter les successeurs des iPhone 7 et 7 Plus actuels, qui devraient reprendre les grandes lignes de leurs aînés et intégrer des nouveautés comme une coque en verre et la recharge sans fil, une fonction qui serait commune aux trois appareils.

Une Apple Watch autonome

La keynote de septembre devrait aussi permettre à Apple de présenter la nouvelle génération de sa montre connectée Apple Watch. Selon les dernières rumeurs, l'Apple Watch Series 3 devrait intégrer pour la première fois une connexion cellulaire lui permettant d'être utilisée indépendamment de l'iPhone. Apple pourrait séduire ainsi les utilisateurs qui ne sont pas équipés d'un iPhone. De nouveaux bracelets axés sur la santé sont également pressentis.



Une Apple TV 4K et HDR

Souvent évoquée lors des dernières keynotes, l'Apple TV devrait pour sa part avoir droit à une cinquième version compatible avec les normes 4K et HDR. Le nouveau boîtier devrait voir débarquer les films et séries en 4K sur iTunes et d'autres services partenaires. Apple pourrait également avoir quelques mots pour son projet de service de vidéos à la demandechallenger de Netflix pour lequel la marque a lourdement investi ces derniers mois.

Les dates des mises à jour logicielles

Apple devrait aussi annoncer la date de sortie des prochaines versions d'iOS, macOS, watchOS et tvOS, les dernières itérations des logiciels des appareils du groupe. Les futurs Mac professionnels pourraient aussi être évoqués.

Des nouvelles du HomePod

Enfin, il pourrait aussi être question du HomePod, l’enceinte musicale équipée de l’assistant personnel Siri, qui doit être commercialisée début 2018. Désireux de ne pas laisser le champ libre à Amazon et Google sur le terrain des assistants vocaux, Apple doit aussi faire face à la concurrence des spécialistes de l'audio Sony, Panasonic et Harman qui se sont lancés sur ce créneau à l'IFA.