Apple va investir 1 milliard de dollars dans la production de séries et films

publié le 17/08/2017 à 12:27

Après "Apple Music", bientôt le service "Apple Video" ? C'est ce que laisse penser les informations rapportées par le Wall Street Journal mercredi 16 août. D'après le quotidien financier américain, Apple prévoit un investissement de 1 milliard de dollars sur les douze prochains mois, afin de produire ses propres séries.



Une somme qui rappelle exactement celle investie par Amazon pour la production de ses propres programmes The Man in the High Castle et Transparent, ou encore la moitié de celle investie l'année dernière par HBO pour la production de ses contenus originaux.

Mais le budget de la firme à la pomme est encore loin des 6 milliards de dollars annuels du principal diffuseur de contenus vidéos Netflix. Selon le Wall Street Journal, la somme investie par Apple servira à financer une dizaine de séries, d'un coût de plusieurs millions de dollars par épisode. L'entreprise est déjà en négociations avec des studios hollywoodiens, après avoir déjà recruté deux responsables du géant de la production Sony Pictures.

Un pas de plus vers le secteur concurrentiel du streaming

L'offre vidéo proposée par Apple serait disponible pour ses utilisateurs abonnés, via une nouvelle plateforme ou l'actuelle plateforme "Apple Music". L'entreprise s'est déjà essayée à la production de contenus l'année passée avec le lancement de deux émissions, Planet of the Apps et Carpool Karaoke. Malheureusement, les programmes n'ont pas eu le succès escompté, le marché restant dominé par Netflix, Amazon ou HBO diffuseur de la célèbre série Game of Thrones.



Face au ralentissement de la hausse de son chiffre d’affaires, Apple cherche développer la diversité des produits qu'elle propose, en s'orientant vers les services. Avec le lancement d'Apple Music en 2015, l'entreprise cherchait à concurrencer Spotify, leader suédois du streaming musical. Objectif presque atteint : Apple Music est aujourd'hui numéro deux derrière son rival pour la diffusion de musique en ligne.