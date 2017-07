publié le 24/07/2017 à 12:30

Plus fluide, plus précis, plus productif…Le nouvel iPad Pro marque une petite rupture avec ses prédécesseurs. Jusqu’à présent, l’iPad servait à lire des vidéos, exécuter des jeux et surfer sur le web. Avec la première formule de l’iPad pro l’an dernier, il gagnait un écran géant en haute résolution, une puissance de calcul supérieure, un clavier et un stylet en option. Mais son registre était toujours limité par son logiciel iOS, trop rigide pour en faire un véritable outil de productivité.



Le nouvel iPad Pro de 10,5 pouces continue dans cette voie avec un nouvel écran LCD (2224 x 1668 pixels) remarquablement lumineux dont la vitesse de rafraîchissement a doublé. Passée de 60 à 120 Hz, elle permet une navigation plus fluide dans le défilement des pages web et moins de latence dans l’utilisation du stylet. Et avec la nouvelle puce Apple A10X encore plus rapide, l’iPad pro est toujours un monstre de puissance taillé pour la vidéo ou le graphisme. Le tout pour une autonomie d'une douzaine d'heures en usage soutenu.

Un Mac simplifié

Mais la principale évolution est bien logicielle. Les nouvelles fonctions de l’iPad Pro ne se révéleront vraiment que cet automne avec l’arrivée d’iOS 11. Cette mise à jour fait de l’iPad un véritable Mac simplifié. On peut ajouter autant d’appli dans le dock en bas de l’écran, passer plus facilement d’une appli à une autre, faire glisser et déposer du texte ou des photos de l’une à l’autre, scanner des documents en un clin d’œil… Il pourra même profiter des premières fonctionnalités de réalité augmentée.

Plus souple, l’iPad s'apprête donc à devenir un véritable instrument de productivité. Et avec un clavier et un stylet, il peut enfin constituer une alternative minimaliste à un ordinateur portable. Dommage, toutefois, que ces accessoires ne soient proposés qu'en option à 179 et 109 euros.