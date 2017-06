publié le 03/06/2017 à 12:00

Paris se mue en capitale de l'innovation l'espace d'un week-end. Organisé par les groupes Publicis et Les Échos, le salon des startup Viva Technology s'installe les 15, 16 et juin à Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, pour un nouveau festival rassemblant des start-up, grandes entreprises et intervenants du monde entier autour d'un maître-mot, l'innovation responsable. Le salon doit permettre aux jeunes sociétés et aux grands groupes de se rencontrer autour d'une quinzaine de laboratoires thématiques.



Après une première édition qui avait réuni près de 45.000 visiteurs l'an dernier, le salon parisien en attend plus de 50.000 cette année pour aller à la rencontre des quelque 5.000 start-up qui seront présentes dans le Hall 1 de Paris Expo pour présenter leurs innovations dans des domaines aussi variés que la robotique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'éducation, le divertissement, la domotique, la réalité virtuelle, le sport, etc.

Plus de 500 intervenants représentatifs de la scène numérique internationale participeront à des conférences et tables rondes pour débattre du futur des technologies. Sont notamment attendus les dirigeants d'Alphabet (la maison mère de Google), Eric Schmidt, d'AOL, Tim Armstrong, et d'Alibaba (le Google chinois), Daniel Zhang. Les Français ne sont pas en reste avec notamment Frédéric Mazzella de BlaBlaCar et Jean-Bapiste Rudelle de Criteo.







Informations pratiques

Viva Technology 2017 se déroule du jeudi 15 juin au samedi 17 juin 2017 dans le Hall 1 de Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Les deux premiers jours sont réservés aux professionnels. Le public pourra venir découvrir les startup et intervenants le dernier jour, le samedi 17 juin de 9h à 19h.



Prix : 20 euros sur place, 15 euros sur Vivatechnologyparis.com.



Viva Technology, Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75015, Paris.



Métro : ligne 12, Porte de Versailles, ou ligne 8, Balard.

Tramway : T2 et T3a.

Bus : 39 et 80

Vélib : station n°15049 - 2 rue Ernest Renand, station n°15107 - 42, boulevard Victor, station n°15061 - 12, square Desnouettes.