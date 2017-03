Sonos lance une barre de son à glisser sous le téléviseur

publié le 07/03/2017 à 08:34

Du nouveau chez Sonos. Le champion américain du multiroom (diffuser de la musique dans plusieurs pièces de la maison via un réseau d'enceintes connectées et une application mobile) ajoute une nouvelle référence à son catalogue resserré, la Playbase. Ce plateau sonore de 8,5 kilos et 58 mm de hauteur au design épuré sera disponible à partir du mois d'avril contre 799 euros, au même prix que la barre sonore Playbar. Mais à l'inverse de cette dernière et des barres de son concurrentes SoundTouch 300 de Bose (799 euros), Stream Bar de Cabasse (799 euros) ou HT-NT5 de Sony (720 euros), la Playbase a la particularité de se placer directement sous le téléviseur pour offrir un encombrement réduit.



Proposée en deux coloris blanc et noir granit, la Playbase vise les foyers où le téléviseur (jusqu'à 59 pouces et 35 kilos recommandés) est posé sur un meuble et non fixé au mur. Elle est pensée comme un produit hybride, à cheval entre l'enceinte et le home cinéma et intègre un système de dix speakers (six medium, trois tweeters et un woofer) pour répondre aux besoins de compacité et de spatialisation sonore (via l'application maison TruePlay) de ces deux produits. Il est possible de lui adjoindre un subwoofer et un réseau d'enceintes autonomes pour obtenir un rendu 5.1.

La Playbase est déclinée en deux coloris, blanc et noir

La connectique est réduite à sa plus simple expression : une sortie optique, une entrée Ethernet et un câble d'alimentation à l'arrière, un bouton d'allumage, des boutons de volume, lecture et navigation et des grilles de haut-parleur à l'avant. L'installation et le contrôle du son se font avec l'application Sonos. La Playbase fonctionne également avec les télécommandes existantes. Une mise à jour sera proposée dans les prochains mois afin d'intégrer l'assistant personnel à commandes vocales d'Amazon, Alexa.