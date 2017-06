publié le 05/06/2017 à 16:00

Apple s'apprête à faire le plein de nouveautés. Principal rendez-vous du calendrier d'Apple après la keynote de présentation de l'iPhone, la Worldwide Developpers Conference 2017 ouvre ses portes ce lundi 5 juin à San José, en Californie. Depuis 1983, le groupe informatique américain réunit tous les ans les développeurs de son écosystème pour leur annoncer les avancées de ses logiciels et services. La conférence se tient cette année du 5 au 9 juin au Mc Enery Convention Center, à quelques encablures du nouveau campus de l'entreprise dont l'inauguration approche à grands pas.



L’événement débutera par un discours de Tim Cook et une keynote durant laquelle seront révélées les nouvelles fonctionnalités d'iOS, macOS, tvOS et watchOS, les systèmes d'exploitation de l'iPhone, du Mac, de l'Apple TV et de l'Apple Watch. Selon les dernières informations ébruitées dans la presse spécialisée, l'une des principales annonces devrait concerner la refonte de Siri, qui pourrait revenir dans une version plus intelligente et intégrée au sein d'une enceinte intelligente capable de rivaliser avec les assistants vocaux Amazon Echo et Google Home.

Toutes les annonces sont à suivre en direct sur RTL Futur dans notre live ci-dessous à partir de 19 heures.

Suivez les annonces en direct

16h - Bienvenue dans ce live. Vous retrouverez ici les principales annonces effectuées par Apple. La conférence peut également être visionnée en vidéo sur un Mac et un appareil iOS depuis Safari ou sur le navigateur Edge depuis un PC sur la page de l'événement. Le flux est également accessible pour les propriétaires d'une Apple TV.