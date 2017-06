Les Spectacles, les lunettes connectées de Snapchat, sont arrivées en France

publié le 04/06/2017 à 16:08

Avis aux fans de Snapchat. Les Spectacles, les lunettes connectées du réseau social, sont disponibles en France depuis le 2 juin. Pour se les procurer, il faudra scruter les Snapbots, des distributeurs automatiques jaunes, qui vont être installés à différents endroits de Paris. Pour savoir ou trouver ces Snapbots, il faut se rendre sur www.spectacles.com. Pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Paris, il est possible de les commander à la même adresse.



Ces lunettes, équipées d'une caméra, permettent de filmer le monde à la place de vos yeux. Vendue 149,99 euros, elles filment de courtes vidéos proches de la vision humaine. Cette extension de l'application Snapchat, lancée en novembre 2016 aux États-Unis, est très simple d'utilisation. Pour démarrer une vidéo, d'une durée de 30 secondes maximum, il suffit d'appuyer sur un bouton situé au-dessus du verre gauche. L’objectif au-dessus du verre droit filme des images à 115 degrés avec autant de hauteur que de largeur, ce qui correspond à peu près à l’angle de vue de l’œil humain. Dans un souci d’interactivité, les vidéos peuvent être visionnées aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Après avoir été enregistrées, les vidéos sont transférées dans Snapchat, via WiFi ou Bluetooth et se retrouvent dans l'onglet "Memoires". Il est ensuite possible de les partager dans ses "Stories". Les lunettes disposent d’une autonomie suffisante pour enregistrer une centaine de vidéos. Il faut ensuite les recharger dans leur étui de rangement, qui permet quatre charges complètes. Pour éviter que des personnes ne soient filmées à leur insu, de petites ampoules LED s'allument au-dessus de l'œil droit.

> VIDEO - Snapchat Spectacles, les lunettes qui filment le monde à la place de vos yeux Crédit Image : RTLnet | Crédit Média : RTLnet/Julian Fenard | Durée : | Date : 26/03/2017