Quoi de neuf chez Google ? Depuis 2008, la firme de Mountain View organise au printemps la Google I/O, un événement réunissant pendant trois jours les développeurs de son écosystème autour d'ateliers informatiques et de séminaires techniques. La conférence est précédée par une keynote d'ouverture pendant laquelle les dirigeants de Google présentent en avant-première les futurs produits et les prochaines évolutions logicielles de la société.



Le PDG de Google Sundar Pichai ouvrira le bal ce mercredi 17 mai à 19 heures, heure de Paris. Le programme complet n'a pas encore été dévoilé mais il devrait être question de la dernière version d'Android, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle et peut-être même de la seconde génération de smartphones Pixels. Des mises à jour devraient également être annoncées pour la plupart des services du groupe, comme Google Chrome, Android Wear, les messageries Allo et Duo, Chrome OS et Android Auto. L'événement est à suivre en direct sur RTL Futur à partir de 18 heures.

Suivez les annonces en direct

18h - Bienvenue dans notre direct. Google organise aujourd'hui sa plus grande conférence de l'année. Retrouvez toutes les annonces à partir de 19 heures.