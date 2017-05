publié le 16/05/2017 à 09:35

C'est l'un des rendez-vous les plus importants de l'année pour Google. Depuis 2008, le géant américain organise au printemps sa conférence Google I/O. En langage geek, I/O désigne les échanges d'informations entre un processeur et ses périphériques. La formule est toute indiquée pour l'événement de Google, qui réunit pendant plusieurs jours dirigeants, cadres et salariés du groupe et développeurs de son écosystème applicatif autour de séminaires techniques et d'ateliers informatiques. Les conférences Google I/O sont aussi l'occasion de présenter les futurs produits et les prochaines évolutions logicielles de l'entreprise.



L'événement se déroule cette année du 17 au 19 mai au siège de Google à Mountain View, dans la baie de San Francisco. Il débutera mercredi par un discours de Sundar Pichai, PDG de Google, à l'amphithéâtre Shoreline. C'est là qu'aura lieu l'essentiel des annonces. Le programme complet n'a pas encore été dévoilé mais il devrait être question de la dernière version d'Android, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle et peut-être même de la seconde génération de smartphones Pixels. L'événement est à suivre en direct sur RTL Futur à partir de 18 heures, heure française.

Android O et de nouveaux smartphones Pixels

Après Lollipop en 2014, Marshmallow en 2015 et Nougat l'an passé, Google va présenter en profondeur la huitième version de son système d'exploitation pour smartphone et tablette, Android O. La firme de Mountain View a donné un aperçu de son logiciel fin mars en publiant une version alpha du logiciel à l'attention des développeurs. Cette nouvelle mouture apporte plusieurs nouveautés attendues depuis un certain temps par les utilisateurs de smatphones et tablettes Google, comme une meilleure gestion de l'autonomie, plus de souplesse dans les notifications, un mode "picture in picture" optimisé et un nouveau format d'icônes adaptatif.



Les icones des applications seront adaptatives Crédit : Google

Pour accompagner Android O, Google pourrait présenter les successeurs des Pixels. Lancés il y a un an et demi, les premiers smartphones made in Google n'ont pas rencontré un vif succès commercial malgré de bonnes critiques médiatiques. Google devrait aussi évoquer Android Wear et Android Auto, les déclinaisons de son logiciel pour les objets et les voitures connectés. Une mise à jour importante d'Android TV serait aussi dans les tuyaux, tout comme un nouveau système d'exploitation mobile destiné aux appareils à grand écran comme les tablettes répondant au nom de code Fuchsia.

De nouveaux débouchés pour Google Assistant

Depuis plusieurs mois, la bataille entre les géants de l'informatique se joue également sur le terrain des assistants personnels intelligents. Google devrait annoncer des nouveautés pour sa solution Google Home, une enceinte connectée intégrant Google Assistant, une sorte de majordome domestique nourri à l'intelligence artificielle capable de répondre à des requêtes vocales.

Google Home Crédit : Google

Traduit en français depuis peu dans l'application de messagerie Google Allo, l'assistant de Google pourrait être déployé sur iOS afin de gagner des utilisateurs parmi les propriétaires d'iPhone et investir davantage de plateformes Android, comme les montres évoluant sous Android Wear et les voitures dont l'ordinateur de bord est piloté par Android Auto. Google devra démontrer en quoi sa technologie est la meilleure face aux solutions d'Amazon, Microsoft et Apple.

Toujours à fond dans la réalité virtuelle ?

Quatre ans après avoir pris le train de la réalité virtuelle avec le Cardboard, un casque en carton dans lequel il suffit de glisser un smartphone pour profiter d'un contenu immersif à 360 degrés, les annonces de Google donneront un aperçu des intentions du secteur envers une technologie qui peine à s'imposer auprès du grand public. Google a lancé l'an dernier Daydream, une plateforme destinée à mettre la réalité virtuelle à portée du plus grand nombre, et Daydream View, un casque compatibles avec plusieurs smartphones Android. Mais cela n'est pas encore suffisant pour concurrencer le Samsung Gear VR. Le cru 2017 de la Google I/O pourrait aussi être l'occasion pour Google de dévoiler des projets dans la réalité augmentée, une technologie différente de la réalité virtuelle consistant à intégrer des éléments virtuels dans un environnement réel.

Google lance le Daydream, son premier casque de VR Crédit : Google