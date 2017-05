Google Allo transforme vos selfies en emojis

publié le 12/05/2017 à 16:41

Lancé l'an dernier pour concurrencer l'application Messages d'Apple et Facebook Messenger, Google Allo peine encore à se démocratiser. Le service de Google dispose pourtant de solides atouts comme l'assistant virtuel intelligent Google Assistant, qui comprend les instructions vocales en français depuis quelques jours seulement. Pour accélérer l'adoption de son application, Google a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité un peu plus anecdotique mais au moins aussi amusante : des emojis générés à partir des selfies des utilisateurs. Le principe est le suivant : "On prend une photo et on laisse la machine faire son travail".

Google Allo utilise une intelligence artificielle pour créer des autoportraits numériques Crédit : Google

Les utilisateurs ne choisissent pas eux-même leur avatar. Comme l'explique le géant de Montain View sur son blog officiel, ce nouvel outil utilise une technologie de reconnaissance faciale pour passer en revue les nombreuses données constitutives du visage, comme la couleur des yeux, des cheveux, la pilosité, la forme du visage, etc. Un algorithme transforme ensuite les selfies en illustrations en confrontant ces données à des dessins d'artistes. Google indique que 563 millions de milliards de combinaisons peuvent ainsi être générées.

Le résultat est un mini-portrait numérique fidèle à l'esprit des stickers ou des Bitstrips. Et s'il ne convient pas, il est toujours possible de le personnaliser avant de le partager. La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait être disponible en France dans les prochains jours.