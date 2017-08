À quoi va ressembler le Galaxy Note 8 ?

publié le 02/08/2017 à 07:30

Le naufrage du Galaxy Note 7 sera bientôt de l'histoire ancienne. Malgré un accident industriel d'une ampleur inédite l'an passé, Samsung va bel et bien révéler une nouvelle phablette cet été. Le constructeur sud-coréen a donné rendez-vous à la presse le 23 août prochain pour la présentation du Galaxy Note 8 lors d'un événement organisé à New York. L'occasion de faire oublier pour de bon un fiasco ponctué par la mise en place d’un programme de rappel de grande ampleur et des pertes estimées à près de 5 milliards d’euros.



L'invitation adressée à la presse laisse filtrer peu d'indices sur les caractéristiques techniques du nouvel appareil. Tout juste fait-elle allusion à la présence d'un stylet, un accessoire caractéristique de la gamme Galaxy Note, et à un agrandissement de l'écran, à travers la mention "faites les choses en plus grand".

Annonce officielle de la présentation du Galaxy Note 8 Crédit : Samsung

Le prochain Galaxy Note devrait en effet hériter de l'écran sans bordure "infinite display" introduit avec le Galaxy S8. Selon les dernières informations de la presse spécialisée, la diagonale d'écran devrait ainsi mesurer 6,3 pouces, afficher la même définition que celui du Galaxy S8 et un ratio quasi panoramique de 18,5:9. Au rayon des nouveautés toujours, l’appareil devrait embarquer la prochaine génération de processeur Qualcomm Snapdragon 836 ainsi qu’un double module photo, comme le propose l’iPhone 7 Plus.

Double capteur photo et batterie plus légère

Selon une fiche de présentation du smartphone dénichée par le site SamMobile, cette double caméra devrait être épaulée par une partie logicielle soignée comprenant un zoom optique permettant d'agrandir l'image jusqu'à trois fois sans la dégrader, un mode permettant de corriger la perspective de l'image, ainsi qu'une fonction de mise au point a posteriori.



En revanche, faute d’avoir réussi à développer une technologie permettant de placer le lecteur d’empreinte digitale sous la vitre de l’écran, Samsung l’aurait positionné au dos du téléphone. Mise en cause à l’issue de l’enquête sur les dysfonctionnements du Galaxy Note 7, la batterie fait l’objet de toutes les attentions du constructeur et sa capacité serait limitée à 3.300 mAh. L’appareil devrait être commercialisé à un prix avoisinant les 1.000 dollars et concurrencer frontalement l’iPhone 8.

À quoi va ressembler le Galaxy Note 8 ?

Spécialiste des fuites relatives aux appareils mobiles, le blogueur Evan Blass du site spécialisé VentureBeat a publié le 1er août plusieurs visuels, présentés comme des images promotionnelles officielles, montrant le smartphone sous plusieurs angles. Les clichés confirment notamment le positionnement du capteur d'empreintes digitales à l'arrière de l'appareil.

Plusieurs concepts ont également été réalisés à partir des différents rapports publiés dans la presse spécialisée.

