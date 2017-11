Enfourchez votre vélo hyper connecté

publié le 12/11/2017 à 08:52

Le Sena X1 n'est pas un banal casque de vélo. Il est connecté à votre smartphone Bluetooth et ainsi tous les sons qui sortent de votre téléphone arrivent dans des petits hauts-parleurs situés sur le bord du casque. De cette façon, vous entendez ce qui vient de votre téléphone mais aussi les bruits extérieurs.

> Sena X1: Smart Cycling Helmet

Si vous recevez un appel pendant que vous pédalez, vous décrochez en appuyant sur un bouton placé sur la gauche du casque et vous pouvez discuter grâce au micro situé à l'avant du casque au niveau du front. Vous pouvez aussi écouter la radio, de la musique en pédalant, également vous faire guider vocalement par votre GPS. Enfin, si vous vous déplacez à plusieurs à vélo, vous pouvez vous parler puisqu'on peut interconnecter jusqu'à 3 casques ensemble.

Le Sena X1 coûte autour de 250 euros.



Le Smarthalo est lui une sorte d'assistant personnel, de compagnon connecté qui prend la forme d'un boîtier qui se fixe sur le guidon du vélo. Il est vendu avec les vis et tout le nécessaire. Et ce boîtier se connecte avec votre smartphone.



Sa première fonctionnalité est de vous indiquer votre chemin. Vous programmez votre parcours sur votre smartphone via l'application Halo et ensuite vous avez les indications qui s'affichent via des codes couleurs sur le boitier. S'il faut tourner à droite, c'est la partie droite qui va s'éclairer d'abord en blanc et plus vous vous rapprochez du virage, plus ça devient vert.

> SmartHalo – Bike smarter.

Il y a aussi devant une lumière qui s'allume toute seule dès que la nuit tombe. Il y a également une alarme sonore de 100 db. Elle se déclenche si on bouge trop votre vélo à l'arrêt, si on essaye de vous le voler et vous êtes alerté sur votre smartphone.



Le Smarthalo est fixé sur le guidon avec des vis et sécurisé par un cadenas magnétique. Il faut une clé spéciale pour le déverrouiller. Il coûte 140 euros. Il ne s'achète pour l'instant que sur Internet, en suivant ce lien.