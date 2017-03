publié le 24/03/2017 à 12:45

Thomas Pesquet remet ça. Un peu plus de deux mois après une première escapade réussie, l’astronaute français, 39 ans, et son homologue américain, le commandant Shane Kimbrough, 49 ans, effectuent une nouvelle sortie orbitale ce vendredi 24 mars pour effectuer des travaux à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Les "marathoniens de l’espace" vont s’extraire du sas de décompression de l’avant-poste orbital peu avant 13 heures, heure de Paris, pour une sortie extravéhiculaire devant s'étirer près de six heures et demi.



La sortie spatiale des deux astronautes est diffusée en vidéo par la Nasa et sur le site de l’agence spatiale française (CNES). L’agence spatiale européenne (ESA) a mis en ligne la feuille de route prévisionnelle de cette journée pour suivre les différentes étapes de la mission.



Préparer l'arrivée des prochains vaisseaux de ravitaillement

À 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, suspendus dans le vide, les deux hommes se mueront en ouvriers-plombiers-électriciens. Leur mission consistera à installer un nouvel ordinateur et de nouvelles caméras haute-définition à l’extérieur de la Station et effectuer diverses opérations de maintenance du système électrique et des ports d’amarrage. Il s’agit d’une opération périlleuse. Travaillant alternativement à la lumière du Soleil et dans l’obscurité totale, munis d’un puissant éclairage, les astronautes devront composer avec des risques de collisions avec des débris spatiaux et des variations de températures importantes.



Avant de rentrer dans la station, les deux astronautes devront préparer le déplacement d’un adaptateur pressurisé pour les prochains vaisseaux de ravitaillement. Cette opération est la dernière d’une série visant à mettre en place un deuxième port d’amarrage qu’utiliseront les futurs vaisseaux commerciaux habités. Ces derniers sont en cours de développement par des sociétés comme SpaceX et Boeing. Ils doivent commencer à amener des astronautes à l’ISS dès l’année prochaine. À l’heure actuelle, le seul moyen pour des humains d’atteindre l’orbite terrestre est de prendre place à bord d’une capsule russe Soyouz, moyennant 81 millions de dollars par passager.

Prochaine sortie dans l'espace le 6 avril pour le Français

À bord de l’ISS depuis le 20 novembre dernier, Thomas Pesquet avait effectué sa première marche dans l’espace le 13 janvier 2017. Accompagné, déjà, de Shane Kimbrough, le Français avait passé un peu plus de six heures en dehors de son vaisseau afin d’installer de nouvelles batteries pour alimenter les panneaux solaires de l’ISS. Attachés en permanence avec un harnais et des crochets, les deux hommes avaient alors fait environ quatre fois le tour de la Terre. Thomas Pesquet était alors devenu le quatrième français et le onzième européen à sortir dans l’espace.



La NASA prévoit deux autres sorties extra-véhiculaires pour les astronautes de l’ISS, le 30 mars avec Shane Kimbrough et l’Américaine Peggy Whitson, et le 6 avril, avec Thomas Pesquet et Peggy Whitson, afin d’achever cette série de travaux d’entretien et d’installation. Thomas Pesquet portera ainsi à trois le nombre d'expéditions qu'il aura faites dans l'espace, égalant ainsi le record de son collègue français Philippe Perrin.