Thomas Pesquet "a fait une sortie absolument remarquable" dans l'espace

par Florence Cohen , Clémence Bauduin publié le 13/01/2017 à 19:01

L'astronaute français Thomas Pesquet, 38 ans, a effectué sa première sortie dans l'espace ce vendredi 13 janvier. Accompagné par son collègue américain, il a travaillé, pendant près de six heures, sur le système électrique de la station spatiale internationale. Vers 18h30, la mission bricolage terminée, les deux hommes ont regagné l'ISS. "Thomas a fait une sortie absolument remarquable de technicité, de rapidité, d'efficacité, analyse Philippe Perrin, spationaute qui l'a précédé en 2002, lorsqu'il avait effectué trois sorties extra-véhiculaires. Un grand bravo, il nous a remplis de fierté".



Thomas Pesquet est le quatrième Français à connaître ce privilège après Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre Haigneré et Philippe Perrin, invité de RTL ce 13 janvier pour commenter la performance de son successeur. "C'est un soulagement pour la communauté car une sortie est un élément dangereux d'une mission, explique ce dernier. C'est un soulagement, j'imagine, pour ses parents et ses amis, parce que c'est toujours difficile de regarder quelqu'un en temps réel. (...) Je me souviens de mon épouse qui suivait en direct mes propres sorties depuis le canapé de la maison", raconte-t-il.



Philippe Perrin considère la sortie extra-véhiculaire comme "une espèce de Nirvana". "C'est un but en soi. Quand on est astronaute, on fait ça pour ça", explique-t-il, rappelant que "les opportunités sont rares" du fait de la robotisation des métiers relatifs à l'astronomie. "La technique veut que, de moins en moins, on fasse usage de l'homme dans l'espace. L'homme n'est là que pour faire les petites choses fines. Sur les plus de 500 astronautes qui sont allés dans l'espace, quelque 200 uniquement ont fait des sorties en scaphandres", détaille Philippe Perrin. La narration de ses spectaculaires sorties dans l'espace, au-dessus des étoiles filantes et dans un milieu "agressif" pour l'humain, est à retrouver ci-dessus.