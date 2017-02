Un Français capture la station ISS, Mars, Vénus et la lune sur la même photo

publié le 07/02/2017 à 20:34

"Sous un ciel relativement brumeux et après une course poursuite pour tenter d’esquiver les nuages, voici la triple conjonction Lune, Vénus et Mars, ainsi que la Station spatiale internationale". Maxime Oudoux, photographe semi-professionnel de 26 ans, est parvenu à capturer Mars, Vénus et la lune alignées au-dessous de la Station spatiale internationale dans le ciel de la campagne sarthoise. Son cliché a été partagé à de très nombreuses reprises sur Facebook et publié le 4 février sur la page Astronomy Picture of the Day, hébergée par la NASA, où sont compilées les plus belles photos du ciel et de l’espace des trois dernières décennies.

Maxime Oudoux a photographié la station ISS mardi 31 janvier à Lude, à une quarantaine de kilomètres du Mans. Il a profité d’un phénomène astral assez rare, la conjonction de la lune, de Mars et de Vénus. Il a capturé le ciel trois fois de suite à 19h59 pour réussir à obtenir cet impressionnante photo astronomique. "Et sans trucage", se défend-t-il dans Ouest France. "Pour obtenir un trait de lumière assez long, j’ai seulement superposé trois photos successives, prises chacune avec un temps de pose de quinze secondes".