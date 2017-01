VIDÉO - Le spationaute français effectue sa première sortie dans l'espace vendredi 13 janvier. Un moment historique à suivre en direct et en vidéo sur RTL.fr.

Thomas Pesquet en sortie

par Raphaël Bosse-Platière publié le 13/01/2017 à 12:37

15 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il est le meilleur VRP de l'Agence spatiale européenne. Le Français Thomas Pesquet, 38 ans, est parti pour la Station spatiale internationale (ISS) le 17 novembre dernier. Depuis, il donne sans cesse des nouvelles, via son compte Twitter notamment. Mais ce vendredi 13 janvier, il sera difficile d'écrire des messages de 140 caractère pour la spationaute, qui va faire sa première sortie extra-véhiculaire.



Accompagné de son collègue américain Shane Kimbrough, le spationaute originaire de Rouen va passer environ six heures en dehors de son vaisseau, pendant lesquelles ils devraient faire quatre fois le tour de la Terre. Les deux hommes seront attachés en permanence, équipés d'un harnais avec des crochets.



Thomas Pesquet est le dixième Français à s'envoler pour l'espace. Il partage son temps entre la maintenance de l'ISS et la centaine d'expériences qu'il doit mener pour le compte de l'Agence spatiale européenne et de l'agence française ou en coopération avec les agences américaine, canadienne et japonaise.

Suivez la sortie de Thomas Pesquet en direct :