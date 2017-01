La filiale jeune du fabricant chinois Huawei a dévoilé mardi un smartphone au positionnement tarifaire agressif.

par Benjamin Hue publié le 04/01/2017 à 19:42

Huawei poursuit son opération séduction. Leader des télécoms chinois et troisième vendeur mondial de smartphones, la firme de Shenzhen aspire à détrôner Samsung et Apple dans les quatre prochaines années. Elle poursuit pour cela une stratégie à deux volets à travers, d'une part, le lancement de smartphones premium vendus le prix fort, comme le Mate 8 et le P9, et, d'autre part, une offre à destination des jeunes par le biais de la filiale Honor, qui propose des téléphones performants à des tarifs accessibles, pensés pour les geeks et les adolescents.



Le Honor 6X dévoilé mardi 3 janvier au Consumer Electronic Show de Las Vegas s'intègre dans cette stratégie. Déjà présenté en Chine en octobre dernier, ce smartphone milieu de gamme aux caractéristiques alléchantes s'ouvre à l'international, et notamment à la France où il est disponible depuis ce jeudi 4 janvier à un prix oscillant entre 249 et 299 euros, selon les versions de stockage (32 ou 64 Go) et la quantité de mémoire vive (3 ou 4 Go) choisie.

Un téléphone efficace et accessible

Avec ce nouveau modèle, Honor reprend les grandes lignes de son prédécesseur sur le plan du design et des équipements. Il s'agit d'un smartphone métallique à l'écran Full HD de 5,5 pouces relativement imposant. Il est propulsé par un processeur Kirin 655 8 coeurs, cadencé à 2,1 Ghz et couplé à 3 ou 4 Go de mémoire vive, lui permettant de faire tourner sans ciller les applications gourmandes et les jeux en 3D. On trouve toujours un capteur d'empreinte digitale à l'arrière du téléphone, sous le double module photo.



La principale nouveauté du 6X est qu'il embarque une double caméra, en plus d'un capteur frontal de 8 mégapixels. Cette double optique est composée d'un capteur principal 12 mégapixels, qui fournit les informations liées à la composition de l'image, et complété d'un module secondaire de 2 mégapixels dédié à la profondeur de champs qui permet de réaliser des flous d'arrière-plan.



Pour le reste, le Honor 6X est proposé avec une interface Android 6.0 et une surcouche logicielle EMUI 4.1. Mais il devrait bénéficier d'une mise à jour vers Android 7 et EMUI 5 au deuxième trimestre. Son autonomie est annoncée à 2,2 jours en utilisation classique et 1,5 jour en utilisation intensive.