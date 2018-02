publié le 05/02/2018 à 09:25

Il en faut peu pour devenir une star d'Internet. Ryan McKenna l'a bien compris. Pendant la finale du Super Bowl, diffusée dans la nuit du 4 au 5 février, le jeune homme a réussi à prendre un selfie avec Justin Timberlake. L'artiste a assuré le show de la mi-temps du match entre les Patriots et les Eagles. Alors qu'il interprétait Can't Stop The Feeling, l'un de ses titres de 2016, Justin Timberlake a fendu la foule pour danser au milieu des spectateurs et des spectatrices. Ni une, ni deux, Ryan McKenna a dégainé son téléphone.



Le jeune homme a réussi à prendre un selfie avec la star, qu'il a directement posté sur ses réseaux sociaux, alors que Justin Timberlake continuait de faire le show. Une attitude qui a beaucoup fait rire les médias d'outre-Atlantique comme Eonline, mais aussi les internautes sur Twitter. Ce moment, diffusé en direct sur la télévision américaine est rapidement devenu viral. Ryan a ainsi gagné le surnom de "Selfie Kid". "Je me suis dit : 'Je n'aurai plus jamais cette opportunité de toute ma vie' et j'ai pris la photo", a-t-il à Twin Cities Pioneer Press.

Face au phénomène, Ryan été invité dans l'émission Good Morning America, pendant laquelle sera diffusée la première bande-annonce de Solo : A Star Wars Story, le prochain spin-off Star Wars.